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22 июля 2026, 17:55 Читати українською

Систему финмониторинга используют для поиска уклонения от налогов — депутат

В рамках новой программы с МВФ Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере AML/CFT (противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма). Они зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который является частью программы МВФ. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В рамках новой программы с МВФ Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере AML/CFT (противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма).

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Что именно задекларировали

НБУ обязался перевести проверку политически значимых лиц (PEP) банками на риск-ориентированный подход, пропорциональный реальному риску и в пределах, определяемых FATF.

«Это, насколько я понимаю, необходимо для того, чтобы успокоить наших уважаемых РЕР, которые очень обеспокоены отказами финансовых учреждений в обслуживании из-за их статуса РЕР. Хотя такие случаи на самом деле единичны, очевидно, договорились включить этот пункт, чтобы лишить аргумента тех, кто постоянно пытается отменить пожизненный статус РЕР для должностных лиц, подпадающих под соответствующий финансово-мониторинговый контроль. В частности, такую норму незаметно вставили в закон о цифровых платформах, который, кстати, именно из-за неё и застрял на этапе подписания. ЕК и Совет Европы настойчиво советуют не подписывать закон с такой „гнилью“ внутри», — написала Василевская-Смаглюк.

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Кроме того, по ее словам, правительство обязалось реформировать систему раскрытия конечных собственников бизнеса (бенефициаров). Это должно сделать государственные закупки более прозрачными и помочь выявлять конфликт интересов еще до подписания соглашения, а не после того, как деньги уже потрачены.

Финмониторинг подключат к борьбе

«Финмониторинг подключат к борьбе с налоговыми преступлениями. Функционал AML-системы планируют распространить на налоговый контроль. Ранее система слежки за подозрительными финансовыми операциями работала в основном против отмывания денег. Теперь ее хотят использовать еще и для того, чтобы разоблачать налоговые махинации.

Госфинмониторинг уже прошел оценку соответствия стандартам FATF при технической поддержке МВФ. До конца марта 2026 года правительство должно подготовить план действий по устранению проявленных в этой оценке пробелов", — подитожила народная депутат.

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Напомним

Как писал «Минфин», Бюро экономической безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Главным сервисным центром МВД запустило аналитический инструмент, позволяющий выявлять схемы уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже автомобилей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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