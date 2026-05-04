Главные новости понедельника:
Главное за понедельник: Великобритания планирует предоставить Украине кредиты, оцифровка трудовых
Великобритания готова начать переговоры об участии в кредитной программе ЕС на 90 млрд евро для Украины
Великобритания планирует начать переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины на сумму 78 миллиардов фунтов стерлингов (около 90 миллиардов евро).
До 10 июня необходимо оцифровать трудовые книжки. Гетманцев объяснил, почему это важно для пенсии
На полный перевод данных в цифровую форму — так называемую «оцифровку» — было отведено 5 лет. Этот период заканчивается 10 июня этого года.
GameStop предлагает поглотить eBay за 56 миллиардов долларов
GameStop Corp. планирует приобрести eBay Inc. примерно за 56 миллиардов долларов наличными и акциями, сообщает Bloomberg.
Польская компания PZU приобретает крупнейшего страховщика жизни в Украине
Польская группа PZU заключила соглашение о приобретении 100% акций MetLife Ukraina — крупнейшего страховщика жизни в Украине. Сделка призвана укрепить присутствие группы в Центрально-Восточной Европе и расширить масштабы бизнеса в сегменте страхования жизни.
26 банков пройдут стресс-тест НБУ: какие сценарии применит регулятор
Национальный банк Украины утвердил методологию стресс-тестирования — третьего и заключительного этапа оценки устойчивости банковской системы в 2026 году. Документ определяет порядок оценки финансовых показателей и нормативов достаточности капитала банков в двух макроэкономических сценариях.
