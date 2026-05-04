До 10 июня нужно оцифровать трудовые книжки. Гетманцев объяснил, почему это важно для пенсии

На полный перевод данных в цифровую форму — так называемую «оцифровку» — было отведено 5 лет. Этот период заканчивается 10 июня этого года. Об этом написал председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Почему это важно для будущей пенсии

«Сегодня размер пенсии напрямую зависит от страхового стажа. Однако мы часто становимся свидетелями того, как из-за ошибок в бумажных записях, нечетких печатей или человеческого фактора официальный стаж в базе Пенсионного фонда не совпадает с реальным», — пояснил Гетманцев.

Как самостоятельно оцифровать данные трудовой книжки

Сейчас вы можете сделать это онлайн через сайт ПФУ:

Зайдите на portal.pfu.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

В меню «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Сведения о трудовых отношениях».

Заполните данные и дайте согласие на обработку информации.

Прикрепите отсканированные копии страниц трудовой книжки.

Нажмите «Подписать и отправить».

«Важно не откладывать оцифровку ваших трудовых книжек на последний момент. Каждая неучтенная страница из-за старой печати или ошибки, допущенной кадровиком, может обернуться для вас потерей реальных средств при расчете пенсии. Если вы обнаружите несоответствия сейчас, у вас будет время привести документы в порядок», — подытожил он.

Как проверить свою электронную трудовую книжку?

Застрахованное лицо может увидеть результаты оцифровки в личном кабинете на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

Алгоритм действий: