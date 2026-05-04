На полный перевод данных в цифровую форму — так называемую «оцифровку» — было отведено 5 лет. Этот период заканчивается 10 июня этого года. Об этом написал председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев.
До 10 июня нужно оцифровать трудовые книжки. Гетманцев объяснил, почему это важно для пенсии
Почему это важно для будущей пенсии
«Сегодня размер пенсии напрямую зависит от страхового стажа. Однако мы часто становимся свидетелями того, как из-за ошибок в бумажных записях, нечетких печатей или человеческого фактора официальный стаж в базе Пенсионного фонда не совпадает с реальным», — пояснил Гетманцев.
Как самостоятельно оцифровать данные трудовой книжки
Сейчас вы можете сделать это онлайн через сайт ПФУ:
- Зайдите на portal.pfu.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
- В меню «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Сведения о трудовых отношениях».
- Заполните данные и дайте согласие на обработку информации.
- Прикрепите отсканированные копии страниц трудовой книжки.
- Нажмите «Подписать и отправить».
«Важно не откладывать оцифровку ваших трудовых книжек на последний момент. Каждая неучтенная страница из-за старой печати или ошибки, допущенной кадровиком, может обернуться для вас потерей реальных средств при расчете пенсии. Если вы обнаружите несоответствия сейчас, у вас будет время привести документы в порядок», — подытожил он.
Как проверить свою электронную трудовую книжку?
Застрахованное лицо может увидеть результаты оцифровки в личном кабинете на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».
Алгоритм действий:
- В левом боковом меню выберите пункт «Электронная трудовая книжка».
- Нажмите кнопку «Данные ЭТК» и перейдите во вкладку «Оцифрованная ЭТК».
- Во вкладке «Скан-копии трудовой книжки» вы найдете все загруженные документы, которые были предоставлены для оцифровки вашего стажа.
