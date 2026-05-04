Великобритания готова начать переговоры об участии в кредитной программе ЕС на 90 млрд евро для Украины

Великобритания планирует начать переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины на сумму 78 миллиардов фунтов стерлингов (около 90 миллиардов евро). Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Что известно

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявит в понедельник, 4 мая, на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, созданного после полномасштабного вторжения России в 2022 году, что Великобритания хочет сотрудничать с ЕС, чтобы помочь Украине получить доступ к крайне необходимому военному оборудованию.

Правительство Великобритании добавило, что дополнительное финансирование также может создать возможности для британского бизнеса удовлетворять насущные потребности Украины, в частности в оборонном секторе.

«Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, мы все получаем выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно действовать дальше и быстрее в сфере обороны, чтобы обеспечить безопасность людей», — заявил Стармер.

Напомним

Как писал «Минфин», в четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствования ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления кредита внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и последующего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.