Великобритания планирует начать переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины на сумму 78 миллиардов фунтов стерлингов (около 90 миллиардов евро). Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
Великобритания готова начать переговоры об участии в кредитной программе ЕС на 90 млрд евро для Украины
► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Что известно
Правительство Великобритании заявило о намерении начать переговоры о присоединении к схеме кредитования ЕС для Украины стоимостью 78 миллиардов фунтов стерлингов.
Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявит в понедельник, 4 мая, на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, созданного после полномасштабного вторжения России в 2022 году, что Великобритания хочет сотрудничать с ЕС, чтобы помочь Украине получить доступ к крайне необходимому военному оборудованию.
Читайте также: Украина может получить доступ к закупке британского оружия за средства ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро
Правительство Великобритании добавило, что дополнительное финансирование также может создать возможности для британского бизнеса удовлетворять насущные потребности Украины, в частности в оборонном секторе.
«Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, мы все получаем выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно действовать дальше и быстрее в сфере обороны, чтобы обеспечить безопасность людей», — заявил Стармер.
Напомним
Как писал «Минфин», в четверг, 23 апреля,
Финансирование будет привлекаться через заимствования ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.
Для предоставления кредита внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и последующего направления средств Украине.
Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.
Комментарии