GameStop предлагает поглощение eBay за $56 миллиардов

Что известно о соглашении

GameStop предложила $125 за акцию наличными и акциями для онлайн-маркетплейса, что примерно на 20% больше, чем в пятницу.

GameStop, которая приобрела примерно 5% доли в eBay, заявила, что получила первоначальное, необязательное «письмо с высокой уверенностью» от TD Bank о предоставлении долгового финансирования на сумму около $20 миллиардов.

В служебной записке для инвесторов в воскресенье компания Коэна обязалась найти около $2 миллиардов ежегодной экономии в течение 12 месяцев после закрытия торгов.

Как отреагировали акции

Акции обеих компаний выросли более чем на 15% на альтернативной торговой платформе Blue Ocean после объявления GameStop. Тем не менее, eBay торговался по цене около $117 — значительно ниже стоимости предложения GameStop — что свидетельствует о том, что инвесторы видят препятствия для завершения сделки.

Предложение о поглощении произошло после неожиданного взлета GameStop, сети магазинов видеоигр, сократившей свое присутствие в физических магазинах после того, как геймеры все чаще покупали программное обеспечение в цифровых магазинах.

Разница в масштабах

До появления новости рыночная капитализация GameStop составила около $11,8 млрд, в то время как eBay оценивался значительно дороже — примерно в $46 млрд.

Коэн имеет амбициозные планы: в январе компания представила пакет вознаграждения, предусматривающий опционы более чем на 171 млн акций в случае, если капитализация GameStop вырастет до $100 млрд.

Напомним

В феврале «Минфин» писал, что eBay покупает маркетплейс подержанной одежды Depop у Etsy за $1,2 миллиарда.