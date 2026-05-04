26 банков пройдут стресс-тест НБУ: какие сценарии применит регулятор

Национальный банк Украины утвердил методологию стресс-тестирования — третьего и заключительного этапа оценки устойчивости банковской системы в 2026 году. Документ определяет порядок оценки финансовых показателей и нормативов достаточности капитала банков в двух макроэкономических сценариях. Об этом регулятор сообщил 4 мая.

26 банков находятся под проверкой

Стресс-тестирование охватит 26 банков, на долю которых приходится более 90 % активов всей банковской системы. Оценка будет проводиться на трехлетнем прогнозном горизонте по базовому и неблагоприятному сценариям.

Базовый сценарий основан на официальном макроэкономическом прогнозе НБУ и консенсус-прогнозах обменного курса. Неблагоприятный сценарий не является прогнозом и используется исключительно для целей стресс-тестирования — он моделирует глубокий и длительный кризис.

Что предусматривает неблагоприятный сценарий

падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) в первые два года из-за сокращения производства, снижения внутреннего спроса и ухудшения внешних условий;

ускорение инфляции в результате девальвации и сокращения предложения, которое частично сдерживается шоком спроса и монетарной реакцией;

рост процентных ставок и удорожание обязательств для банков;

ухудшение финансовых результатов бизнеса и благосостояния домохозяйств, что повышает кредитный риск;

частичное восстановление экономики на третьем году прогнозного периода.

Риски, которые будут оцениваться

Методология предусматривает оценку четырёх основных рисков: кредитного (дефолты по займам), процентного (сужение процентной маржи), валютного (переоценка активов и обязательств) и операционного (в первый год неблагоприятного сценария).

Для крупных корпоративных заемщиков дефолт будет оцениваться индивидуально, для остальных кредитов — на портфельной основе.

Последствия для банков с дефицитом капитала

Если по итогам стресс-тестирования выяснится, что у банка не хватает капитала сверх нормативного минимума, учреждение обязано разработать программу капитализации или реструктуризации. По результатам стресс-тестов 2025 года повышенные требования к достаточности капитала были установлены для девяти банков, которые в совокупности владеют 18% активов системы.