Главное за понедельник: девальвация гривны, декларирование криптовалют и отмена НДС для ФОП
Гривна девальвирует: что происходит с курсом валют
На прошлой неделе НБУ девальвировал гривну и к евро и доллару, несмотря на отсутствие новых предпосылок для таких действий. То есть понятно, что проблемы есть, и гривна остается под фундаментальным девальвационным давлением, но ночного нового, чтобы спровоцировать такую тенденцию на рынке, не появилось. При этом баланс рынка не показал существенного ухудшения. Со стороны же фундаментальных факторов были положительные сигналы. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Трамп: Ормузский пролив останется закрытым до соглашения о прекращении войны. Реакция рынков
ВМС США не снимут блокаду Ормузского пролива до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение о прекращении войны с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Bloomberg 20 апреля.
Гривна упала на 20 копеек: официальный курс на вторник
Национальный банк Украины установил на 21 апреля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,1004 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 20 копеек.
Сколько зарабатывают учителя в мире: страны с самыми высокими и низкими зарплатами
В некоторых странах карьера учителя — это карьера, приносящая шестизначный доход. У других зарплаты остаются намного ниже даже после десятилетий опыта.
В Украине прекратил работу единственный производитель автомобильных шин
В Белой Церкви прекратил работу шинный завод «ROSAVA» — единственный производитель автомобильных шин в Украине. Предприятие полностью остановило производство, а около 1200 человек потеряли работу.
Украинцы отказываются от убежища. Германия фиксирует резкое падение заявлений
Количество ходатайств о предоставлении убежища в Германии в первом квартале текущего года составило 28 922, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
НДС для ФЛП отложили: МВФ и правительство будут искать альтернативу
Налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине не будет. Международный валютный фонд признал эту идею чувствительной и неконструктивной во время весенних собраний в Вашингтоне.
