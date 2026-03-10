Инфляция +1%, дизель +1,32 грн, SpaceX на $1,75 трлн: финансовый обзор за 10 марта

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2026, 20:00 Читати українською

Инфляция +1%, дизель +1,32 грн, SpaceX на $1,75 трлн: финансовый обзор за 10 марта

Главные финансовые новости за вторник, 10 марта:

Главные финансовые новости за вторник, 10 марта:Инфляция в Украине ускорилась до 1% в феврале: овощи +13%, топливо +3,3%В феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,0%, что превышает показатели 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2025 года, тогда как в годовом измерении инфляция замедлилась до 7,4% с 8,0% в январе.

Инфляция в Украине ускорилась до 1% в феврале: овощи +13%, топливо +3,3%

В феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,0%, что превышает показатели 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2025 года, тогда как в годовом измерении инфляция замедлилась до 7,4% с 8,0% в январе. Базовая инфляция выросла на 0,7% в месячном выражении, а продукты питания подорожали на 1,4%, с наибольшим повышением цен на овощи — на 13%. Наиболее существенный рост наблюдался в транспорте (+1,4%, преимущественно из-за топлива +3,3%) и связи (+5,2%, в частности мобильная связь +9,1%), что повлияло на общую инфляцию, несмотря на замедление годовых темпов.

Блокировка $100 млн Ощадбанка в Венгрии

Венгрия незаконно изъяла почти $100 млн в валюте и золоте из инкассаторских машин Ощадбанка, которые транспортировались по контракту с Raiffeisen Bank International AG, но дефицита валюты в Украине не ожидается благодаря вмешательству НБУ с подкреплением касс банков. Эксперты отмечают, что это создает уязвимость для поставки наличных денег банкам и может повлиять на украинско-венгерские отношения, хотя курсовые показатели будут формироваться без искусственных кризисных наслоений. Инцидент произошел 5 марта 2026 года, с задержанием семи сотрудников Ощадбанка.

НБУ может укрепить гривну в ближайшее время: прогноз ICU до 45 грн/$

НБУ, вероятно, будет стремиться несколько укрепить гривну в ближайшие недели, чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, тогда как шаги по девальвации будут повторяться, и курс в целом будет двигаться к уровню 45 грн/$ до конца года. На прошлой неделе НБУ резко ослабил гривну до более 43,8 грн/$, несмотря на некритический дефицит валюты в $579 млн за четыре рабочих дня, а интервенции составили $770 млн, что на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Гривна ослабла на 1,5% до 43,73 грн/$ за неделю и на 3,3% с начала года, с самым высоким историческим уровнем 43,81 грн/$ в четверг, тогда как по отношению к евро она укрепилась на 0,6%.

Дизель дорожает на 1,32 грн/л: цены на АЗС 10 марта

10 марта в Украине зафиксировано повышение цен на топливо, с наибольшим ростом дизельного топлива на 1,32 грн/л, что привело его среднюю стоимость к 72,92 грн/л. Бензин А-95 (премиум) подорожал на 8 копеек до 72,66 грн/л, А-95 — до 69,10 грн/л, А-92 — до 66,17 грн/л, а автогаз — на 3 копейки до 40,72 грн/л. Рост происходит на фоне глобальной волатильности энергетических рынков, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, несмотря на снижение цен на нефть после заявлений президента США Дональда Трампа.

SpaceX Маска готовится к IPO на $1,75 трлн: ультиматум Nasdaq

Космическая компания SpaceX Илона Маска планирует провести крупнейшее в истории IPO с привлечением около $50 млрд капитала и оценкой в $1,75 трлн, что сделает ее шестой по величине компанией в США. Компания выдвигает ультиматум бирже Nasdaq, требуя немедленного включения в индекс Nasdaq 100 по новому правилу «Fast Entry», которое позволяет вхождение менее чем за месяц для мегакапитализированных компаний. Это происходит в конкуренции с NYSE, где SpaceX генерировала $15−16 млрд дохода в 2025 году, с $8 млрд EBITDA, преимущественно от Starlink с 9 млн пользователей, и недавнего слияния с xAI.

Верховная Рада провалила «налог на OLX»: только 168 голосов

Верховная Рада Украины 10 марта 2026 года не поддержала законопроект № 14025 о налогообложении цифровых платформ, известный как «налог на OLX», за который проголосовали только 168 народных депутатов. Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению правительство планирует внести правки для соответствия требованиям МВФ, в частности отмену льготы на посылки до 150 евро, введение НДС для ФЛП и закрепление военного сбора на уровне 5% после военного положения. Председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев отметил, что действующая норма с 2010 года облагает налогом доходы от продажи имущества, включая подержанные вещи, и предложил льготу в 2000 евро в год со ставкой 5% на излишек, называя это маяком МВФ, а также раскритиковал задержки в принятии и действии налоговой в отношении «писем счастья» для простых людей.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами