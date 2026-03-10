Инфляция +1%, дизель +1,32 грн, SpaceX на $1,75 трлн: финансовый обзор за 10 марта

Инфляция в Украине ускорилась до 1% в феврале: овощи +13%, топливо +3,3%

В феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,0%, что превышает показатели 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2025 года, тогда как в годовом измерении инфляция замедлилась до 7,4% с 8,0% в январе. Базовая инфляция выросла на 0,7% в месячном выражении, а продукты питания подорожали на 1,4%, с наибольшим повышением цен на овощи — на 13%. Наиболее существенный рост наблюдался в транспорте (+1,4%, преимущественно из-за топлива +3,3%) и связи (+5,2%, в частности мобильная связь +9,1%), что повлияло на общую инфляцию, несмотря на замедление годовых темпов.

Блокировка $100 млн Ощадбанка в Венгрии

Венгрия незаконно изъяла почти $100 млн в валюте и золоте из инкассаторских машин Ощадбанка, которые транспортировались по контракту с Raiffeisen Bank International AG, но дефицита валюты в Украине не ожидается благодаря вмешательству НБУ с подкреплением касс банков. Эксперты отмечают, что это создает уязвимость для поставки наличных денег банкам и может повлиять на украинско-венгерские отношения, хотя курсовые показатели будут формироваться без искусственных кризисных наслоений. Инцидент произошел 5 марта 2026 года, с задержанием семи сотрудников Ощадбанка.

НБУ может укрепить гривну в ближайшее время: прогноз ICU до 45 грн/$

НБУ, вероятно, будет стремиться несколько укрепить гривну в ближайшие недели, чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, тогда как шаги по девальвации будут повторяться, и курс в целом будет двигаться к уровню 45 грн/$ до конца года. На прошлой неделе НБУ резко ослабил гривну до более 43,8 грн/$, несмотря на некритический дефицит валюты в $579 млн за четыре рабочих дня, а интервенции составили $770 млн, что на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Гривна ослабла на 1,5% до 43,73 грн/$ за неделю и на 3,3% с начала года, с самым высоким историческим уровнем 43,81 грн/$ в четверг, тогда как по отношению к евро она укрепилась на 0,6%.

Дизель дорожает на 1,32 грн/л: цены на АЗС 10 марта

10 марта в Украине зафиксировано повышение цен на топливо, с наибольшим ростом дизельного топлива на 1,32 грн/л, что привело его среднюю стоимость к 72,92 грн/л. Бензин А-95 (премиум) подорожал на 8 копеек до 72,66 грн/л, А-95 — до 69,10 грн/л, А-92 — до 66,17 грн/л, а автогаз — на 3 копейки до 40,72 грн/л. Рост происходит на фоне глобальной волатильности энергетических рынков, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, несмотря на снижение цен на нефть после заявлений президента США Дональда Трампа.

SpaceX Маска готовится к IPO на $1,75 трлн: ультиматум Nasdaq

Космическая компания SpaceX Илона Маска планирует провести крупнейшее в истории IPO с привлечением около $50 млрд капитала и оценкой в $1,75 трлн, что сделает ее шестой по величине компанией в США. Компания выдвигает ультиматум бирже Nasdaq, требуя немедленного включения в индекс Nasdaq 100 по новому правилу «Fast Entry», которое позволяет вхождение менее чем за месяц для мегакапитализированных компаний. Это происходит в конкуренции с NYSE, где SpaceX генерировала $15−16 млрд дохода в 2025 году, с $8 млрд EBITDA, преимущественно от Starlink с 9 млн пользователей, и недавнего слияния с xAI.

Верховная Рада провалила «налог на OLX»: только 168 голосов

Верховная Рада Украины 10 марта 2026 года не поддержала законопроект № 14025 о налогообложении цифровых платформ, известный как «налог на OLX», за который проголосовали только 168 народных депутатов. Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению правительство планирует внести правки для соответствия требованиям МВФ, в частности отмену льготы на посылки до 150 евро, введение НДС для ФЛП и закрепление военного сбора на уровне 5% после военного положения. Председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев отметил, что действующая норма с 2010 года облагает налогом доходы от продажи имущества, включая подержанные вещи, и предложил льготу в 2000 евро в год со ставкой 5% на излишек, называя это маяком МВФ, а также раскритиковал задержки в принятии и действии налоговой в отношении «писем счастья» для простых людей.