українська
10 марта 2026, 18:16 Читати українською

IPO на $1,75 трлн: SpaceX Илона Маска выдвигает ультиматум бирже Nasdaq

Космическая компания SpaceX склоняется к размещению своих акций на бирже Nasdaq, планируя привлечь капитал во время крупнейшего в истории первичного публичного размещения (IPO). Однако вместо прохождения стандартной процедуры проверки рынком, структура Илона Маска выдвигает жесткое условие: листинг состоится только при гарантии немедленного включения компании в престижный индекс Nasdaq 100. Это фактически заставляет биржу менять собственные регуляторные правила ради одного гиганта. Об этом сообщает Reuters 10 марта.

Космическая компания SpaceX склоняется к размещению своих акций на бирже Nasdaq, планируя привлечь капитал во время крупнейшего в истории первичного публичного размещения (IPO).

Конкуренция бирж и лоббирование новых правил

SpaceX готовится к биржевому дебюту, который может состояться уже в июне этого года и стать главным событием на рынке, ожидающем волну размещений от таких стартапов, как OpenAI и Anthropic. За право провести рекордное IPO соревнуются две площадки: Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Пока ни одна из платформ не получила окончательного согласия, однако еще в феврале консультанты компании Маска начали переговоры с провайдерами фондовых индексов о возможности досрочного включения.

Чтобы выиграть эту борьбу и переманить к себе частные компании с завышенными оценками (SpaceX, Anthropic, OpenAI), в прошлом месяце руководство Nasdaq предложило новое правило под названием «Fast Entry» (Быстрый вход). Эта инициатива, которая еще не является окончательной и требует нескольких месяцев для утверждения, позволит новичкам с мегакапитализацией попасть в индекс менее чем за месяц. Главное условие — рыночная стоимость компании должна сразу входить в топ-40 действующих участников Nasdaq 100.

Стоит отметить, что по текущим стандартам новоиспеченные публичные компании вынуждены ждать до года, прежде чем получить право на включение в ведущие индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq 100. Этот испытательный срок является предохранителем: бизнес должен доказать инвесторам, что он достаточно стабилен, чтобы выдержать большие объемы ордеров от институциональных игроков.

Оценка в $1,75 трлн и интересы инсайдеров

SpaceX ориентируется на фантастическую стартовую оценку около $1,75 трлн. По текущим котировкам акций это автоматически сделает ее шестой по величине компанией в США. Именно поэтому попадание в Nasdaq 100 (NDX) является критически важным. Этот индекс считается главным барометром здоровья мировых технологических гигантов вроде Nvidia, Apple и Amazon. Несмотря на то, что с начала текущего года он демонстрирует незначительное проседание, за прошлый год Nasdaq 100 вырос на 21%.

Включение в индекс «голубых фишек» гарантирует автоматический доступ к капиталу институциональных инвесторов, которые вынуждены скупать значительные объемы акций для своих индексных фондов. Это расширяет базу акционеров и повышает ликвидность. NYSE также имеет похожий индекс топ-100 крупнейших компаний США, но инвесторы ориентируются на него значительно реже.

Однако у этой ликвидности есть и теневая сторона, выгодная исключительно руководству и ранним инвесторам SpaceX. После завершения периода блокировки продажи акций, который обычно длится от 90 до 180 дней после IPO, инсайдеры смогут свободно продавать свои доли. Глубокая индексная ликвидность призвана амортизировать рыночный шок от таких масштабных распродаж, хотя даже она не гарантирует, что сброс бумаг инсайдерами не обрушит цену акций для розничных инвесторов. Официальные представители SpaceX проигнорировали запросы о комментариях.

Монополия Starlink и слияние с искусственным интеллектом

Потенциальное IPO SpaceX готовится побить абсолютный мировой рекорд по сбору средств, который с 2019 года удерживает саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco ($29,4 млрд). По предварительным данным финансовых аналитиков, компания Маска планирует привлечь около $50 млрд капитала.

Основой для такой колоссальной оценки являются не государственные контракты, а глобальная монополия спутниковой связи. Согласно инсайдерским данным за 2025 год, которые не публиковались официально, SpaceX сгенерировала от $15 млрд до $16 млрд дохода, получив при этом около $8 млрд операционной прибыли (EBITDA). Главным генератором наличных средств (от 50% до 80% всей выручки) является система Starlink, абонентская база которой превысила 9 миллионов пользователей. Кроме того, в начале 2026 года SpaceX провела неожиданное слияние в рамках закрытой сделки с другой компанией Илона Маска — ИИ-стартапом xAI. Аналитики PitchBook и Morningstar предупреждают, что оценка в $1,75 трлн основана не на текущих реалиях, а на ожиданиях идеального выполнения планов в горизонте 5−7 лет, тогда как инвесторам придется взять на себя огромный риск корпоративного управления, завязанного на одном непредсказуемом лице.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
