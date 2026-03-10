НБУ, вероятно, будет стремиться укрепить гривну на следующей неделе — ICU

Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ , вероятно, будет стремиться несколько укрепить гривну на следующей неделе. Однако до конца года шаги по девальвации гривны будут повторяться и в общем курс будет двигаться до уровня 45 грн/$ до конца года. Об этом говорится в обзоре ICU .

Что происходит с курсом гривны

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе НБУ резко ослабил курс гривны до более чем 43.8 грн/$, несмотря на некритические объемы дефицита валюты на рынке. Дефицит валюты на рынке по итогам четырех рабочих дней вырос всего на 7% до $579 млн, к тому же со смещением в сторону розничного сегмента. Несмотря на неизменный дефицит валюты, НБУ сократил свои интервенции. За прошедшую неделю они составили $770 млн, что на 5% меньше предыдущей недели и ниже нынешнего средненедельного объема.

При таких условиях гривна ослабла до 43.81 грн/$ в прошлый четверг, что является самым высоким историческим уровнем стоимости доллара США. В целом, за неделю гривна ослабла на 1.5% до 43.73 грн/$, а с начала года на 3.3%. По отношению к евро гривна, напротив, укрепилась на прошлой неделе на 0.6%.

Почему НБУ ослабил гривну?

«Решение НБУ резко ослабить гривну на прошлой неделе сложно объяснить рыночными факторами, ведь и дефицит на рынке, и объемы интервенций не изменились заметно по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому девальвацию гривны следует интерпретировать как сознательное решение НБУ сделать очередной шаг в направлении управляемой девальвации. Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ, вероятно, будет стремиться несколько укрепить гривну в следующие недели. Однако до конца года шаги по девальвации гривны будут повторяться и в целом курс будет двигаться к уровню 45 грн/$ до конца года», — отметили в ICU.

