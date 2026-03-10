НБУ, вероятно, будет стремиться укрепить гривну на следующей неделе — ICU

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2026, 15:47 Читати українською

НБУ, вероятно, будет стремиться укрепить гривну на следующей неделе — ICU

Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ, вероятно, будет стремиться несколько укрепить гривну на следующей неделе. Однако до конца года шаги по девальвации гривны будут повторяться и в общем курс будет двигаться до уровня 45 грн/$ до конца года. Об этом говорится в обзоре ICU.

Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ, вероятно, будет стремиться несколько укрепить гривну на следующей неделе.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит с курсом гривны

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе НБУ резко ослабил курс гривны до более чем 43.8 грн/$, несмотря на некритические объемы дефицита валюты на рынке. Дефицит валюты на рынке по итогам четырех рабочих дней вырос всего на 7% до $579 млн, к тому же со смещением в сторону розничного сегмента. Несмотря на неизменный дефицит валюты, НБУ сократил свои интервенции. За прошедшую неделю они составили $770 млн, что на 5% меньше предыдущей недели и ниже нынешнего средненедельного объема.

Читайте: Гривна резко упала: доллар обновляет исторические вершины

При таких условиях гривна ослабла до 43.81 грн/$ в прошлый четверг, что является самым высоким историческим уровнем стоимости доллара США. В целом, за неделю гривна ослабла на 1.5% до 43.73 грн/$, а с начала года на 3.3%. По отношению к евро гривна, напротив, укрепилась на прошлой неделе на 0.6%.

Почему НБУ ослабил гривну?

«Решение НБУ резко ослабить гривну на прошлой неделе сложно объяснить рыночными факторами, ведь и дефицит на рынке, и объемы интервенций не изменились заметно по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому девальвацию гривны следует интерпретировать как сознательное решение НБУ сделать очередной шаг в направлении управляемой девальвации. Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ, вероятно, будет стремиться несколько укрепить гривну в следующие недели. Однако до конца года шаги по девальвации гривны будут повторяться и в целом курс будет двигаться к уровню 45 грн/$ до конца года», — отметили в ICU.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
10 марта 2026, 17:54
#
При этом сколько ярдов потратит
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами