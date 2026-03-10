Почти $100 млн Ощадбанка заблокировано в Венгрии: что будет с валютным рынком

В результате незаконного изъятия Венгрией денежных ценностей, которые перевозили сотрудники Ощадбанка , дефицита валюты в Украине не прогнозируется. Однако опрошенные УНИАН эксперты говорят, что украинские банки могут столкнуться с трудностями при поставке наличной валюты.

Что говорят финансовые эксперты

Как рассказал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив, объем валюты, изъятой Венгрией, значительный, но не критический.

«Сумма ценностей составляет почти 100 млн долларов в эквиваленте. Для сравнения: только в феврале чистая покупка наличных населением составила около 500 млн долл. Таким образом, несмотря на существенность потерь, благодаря подкреплению касс коммерческих банков Нацбанком, дефицита валюты не ожидается», — сказал он.

При этом Демкив отметил, что реальный ущерб прогнозируется для украинско-венгерских отношений. Также возникает определенная уязвимость для украинских банков, поскольку для них становится недоступным еще один канал поставки наличной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой отметил, что события с «пиратством» содержимого инкассаторских машин могли негативно повлиять на валютный рынок, ведь объем захваченной наличности должен был бы удовлетворить потребности наличного рынка на 7−10 дней.

«Однако НБУ вовремя вышел на рынок с подкреплением системных банков наличными валютой, чтобы избежать потенциальных проблем. Логистика доставки наличных изменится, и на это также нужно определенное время», — сказал банкир.

По его словам, таким образом удалось избежать искусственного кризиса, связанного с предложением валюты. Следовательно, курсовые показатели на валютном рынке будут формироваться без «искусственных» наслоений.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

$40 млн;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производствопо подозрению в отмывании денег.