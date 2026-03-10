Multi от Минфин
10 марта 2026, 9:10 Читати українською

Почти $100 млн Ощадбанка заблокировано в Венгрии: что будет с валютным рынком

В результате незаконного изъятия Венгрией денежных ценностей, которые перевозили сотрудники Ощадбанка, дефицита валюты в Украине не прогнозируется. Однако опрошенные УНИАН эксперты говорят, что украинские банки могут столкнуться с трудностями при поставке наличной валюты.

В результате незаконного изъятия Венгрией денежных ценностей, которые перевозили сотрудники Ощадбанка, дефицита валюты в Украине не прогнозируется.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что говорят финансовые эксперты

Как рассказал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив, объем валюты, изъятой Венгрией, значительный, но не критический.

«Сумма ценностей составляет почти 100 млн долларов в эквиваленте. Для сравнения: только в феврале чистая покупка наличных населением составила около 500 млн долл. Таким образом, несмотря на существенность потерь, благодаря подкреплению касс коммерческих банков Нацбанком, дефицита валюты не ожидается», — сказал он.

При этом Демкив отметил, что реальный ущерб прогнозируется для украинско-венгерских отношений. Также возникает определенная уязвимость для украинских банков, поскольку для них становится недоступным еще один канал поставки наличной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой отметил, что события с «пиратством» содержимого инкассаторских машин могли негативно повлиять на валютный рынок, ведь объем захваченной наличности должен был бы удовлетворить потребности наличного рынка на 7−10 дней.

Читайте также: Нацбанк проведет операцию по обмену валюты для подкрепления касс банков

«Однако НБУ вовремя вышел на рынок с подкреплением системных банков наличными валютой, чтобы избежать потенциальных проблем. Логистика доставки наличных изменится, и на это также нужно определенное время», — сказал банкир.

По его словам, таким образом удалось избежать искусственного кризиса, связанного с предложением валюты. Следовательно, курсовые показатели на валютном рынке будут формироваться без «искусственных» наслоений.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

  • $40 млн;
  • 35 млн евро;
  • 9 кг банковского золота.

Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производствопо подозрению в отмывании денег.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
