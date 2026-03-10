Цены на АЗС 10 марта: в Украине стремительно дорожает дизельное топливо

Во вторник, 10 марта, на украинском рынке горючего зафиксировано очередное повышение цен. Наиболее ощутимым стал скачок стоимости дизельного горючего, в то время как цены на бензин и автогаз демонстрируют умеренный рост. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Средние цены на горючее по состоянию на 10 марта

Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:

Дизельное горючее продемонстрировало наибольший прирост — цена подскочила на 1,32 грн, составив в среднем 72,92 грн/л.

Бензин А-95 (премиум) подорожал на 8 копеек — до 72,66 грн/л.

Бензин А-95: стоимость выросла на 8 копеек, закрепившись на отметке 69,10 грн/л.

Бензин А-92 прибавил в цене 6 копеек — средняя стоимость составляет 66,17 грн/л.

Автогаз подорожал на 3 копеек, его средняя цена — 40,72 грн/л.

Контекст

Такой рост цен происходит на фоне глобальной волатильности энергетических рынков, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что на мировых биржах цены на нефть и газ начали снижаться после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной деэскалации, украинский розничный рынок все еще отыгрывает предварительные скачки стоимости импортного ресурса и логистические сложности.

Цены АЗС на горючее и автогаз