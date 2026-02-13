Главные финансовые новости за неделю 9−13 февраля.
Главное за неделю: инфляция, курс евро и Жилищный кодекс
Инфляция продолжает замедляться: рост цен в Украине упал до 7,4%
Темпы роста потребительских цен в Украине продолжают демонстрировать положительную динамику снижения. По итогам первого месяца 2026 года инфляция в годовом измерении (по сравнению с январем прошлого года) замедлилась до 7,4%. В то же время за месяц цены выросли на 0,7%, что несколько выше показателя декабря, но соответствует сезонным колебаниям.
Евро в очередной раз обновил исторический максимум в паре с гривной
Официальный курс евро вырос до нового исторического максимума во вторник, 10 февраля. Курс доллара также вырос, но он еще далек от своей вершины.
Курс до 45 грн/$: аналитики повысили ожидания на конец года
До конца года курс доллара может вырасти до 45 грн. Ранее ожидалось, что до конца года гривна будет двигаться к уровню около 44,3 грн/$.
МВФ не видит угроз статусу доллара, несмотря на его ослабление
Не стоит преувеличивать значение падения доллара за последний год: американская валюта, вероятно, сохранит свой статус главной валюты в мире, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
Приватбанк отчитался о падении чистой прибыли на 27% в 2025 году
Приватбанк завершил 2025 финансовый год с сокращением чистой прибыли на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Несмотря на рост операционных доходов, финансовый результат снизился из-за рекордных налоговых отчислений в бюджет и масштабного технического списания проблемных активов, связанных с бывшими акционерами.
Зеленский подписал закон об отмене Жилищного кодекса и реформе жилищной сферы
В Украине официально начинается масштабная реформа жилищной сферы. Президент Владимир Зеленский подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (законопроект № 12377), который ставит крест на устаревшем Жилищном кодексе УССР и вводит европейскую модель обеспечения граждан жильем.
