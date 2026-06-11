Мир будет пить меньше: IWSR прогнозирует падение потребления алкоголя к 2035 году

Глобальное потребление алкоголя будет сокращаться, по меньшей мере, до 2031 года и даже в 2035 останется ниже нынешнего уровня. Такой прогноз обнародовала компания IWSR — один из ведущих аналитических центров алкогольной отрасли. Впервые исследование включает десятилетний горизонт и 160 рынков одновременно. Об этом сообщает сайт Harpers .

Парадокс состоит в том, что количество совершеннолетних потребителей за это время вырастет на 9%. То есть людей, имеющих право пить, становится больше, но они пьют меньше. По прогнозу IWSR, К 2035 году каждый житель планеты в среднем будет выпивать на две бутылки крепкого или на ящик вина в год меньше, чем сегодня.

Почему люди отказываются от алкоголя

После постпандемического бума отрасль столкнулась с несколькими неблагоприятными факторами одновременно:

Рост стоимости жизни заставил потребителей пересматривать расходы. Параллельно меняются поведенческие паттерны: молодые поколения все более сознательно относятся к здоровью. Отдельно аналитики выделяют новый фактор: популярность препаратов для похудения типа Ozempic, которые, судя по исследованиям, также уменьшают склонность к алкоголю.

Последствия уже ощутимы на фондовом рынке: акции 50 ведущих алкогольных брендов мира с 2021 года упали в среднем на 46%. Продажи таких гигантов как Diageo (Johnnie Walker) и Anheuser-Busch InBev (Corona, Stella Artois) сокращаются с 2023-го.

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Кто падает, кто растет

Среди категорий больше всего пострадает вино: к 2035 году объемы продаж сократятся на 14%. Крепкий алкоголь просядет на 2%, пиво — на 1%. Единственный сегмент в плюсе — готовые коктейли в банках (RTD): они вырастут на 17%. В 2025 году их потребление впервые превысило миллиард ящиков.

Географически картина тоже кардинально меняется. Китай и США, которые до сих пор являлись крупнейшими рынками алкогольных изделий, к 2035 году потеряют более 18% объемов потребления. Похожая динамика ожидается также в Германии, Японии и Великобритании.

Центр тяжести смещается на Юг и Восток.

Мексика вырастет по объемам потребления на 13%

Вьетнам — на 15%

Колумбия — на 26%.

Индия выходит на второе место

По прогнозу IWSR, к 2032 году Индия опередит США и станет вторым по величине алкогольным рынком мира после Китая. Прирост за десятилетие достигнет 38%. Движителем является демография: около 60% населения страны младше 35 лет, а средние доходы за последние годы выросли на 30%.

Президент IWSR Мартен Лодевейкс отмечает: компаниям придется адаптироваться к новой реальности, а не полагаться на прошлые успехи. Рынок 2035 года будет принципиально иным, чем тот, к которому привыкла отрасль.