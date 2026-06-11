Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 5,3 млрд грн

По результатам 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил в государственный бюджет 5,3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

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Откуда поступают средства

Основными источниками поступлений в Фонд являются регулярные взносы банков-участников системы гарантирования, доходы от инвестирования средств в государственные ценные бумаги и поступления от управления и продажи ликвидируемых активов банков.

Напомним

В прошлом году — по итогам 2024-го — Фонд направил в государственную казну 7,9 млрд грн.

Как известно, во время системного банковского кризиса 2014−17 годов Национальный банк признал неплатежеспособными 94 банка. То есть больше половины всей банковской системы. Тогда Фонд для осуществления возмещения гарантированных вкладов обратился за дополнительном финансированием в Государство.

Благодаря такому решению вкладчикам неплатежеспособных банков было своевременно выплачено около 90 млрд грн.

Государственные средства привлекались в обмен на векселя, выпущенные Фондом, на 60 млрд грн. До 2022 года Фонд погасил обязательства почти на 22 млрд грн, в том числе 8 млрд грн начисленных процентов.