Зеленский подписал закон об отмене Жилищного кодекса и реформе жилищной сферы

В Украине официально начинается масштабная реформа жилищной сферы. Президент Владимир Зеленский подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (законопроект № 12377), который ставит крест на устаревшем Жилищном кодексе УССР и вводит европейскую модель обеспечения граждан жильем.

Социальная аренда вместо бесконечных очередей

Главное изменение заключается в отказе от популистского обещания «бесплатного жилья в собственность», которое государство фактически не могло выполнить десятилетиями. Вместо этого вводится механизм социальной (доступной) аренды.

Как это будет работать:

Создается специальный жилищный фонд, квартиры из которого нельзя будет приватизировать или продать.

Люди смогут арендовать это жилье по ценам ниже рыночных.

В зависимости от доходов семьи и социального статуса, государство может компенсировать часть стоимости аренды, а в отдельных случаях — покрывать ее на 100%.

Новые игроки рынка: операторы жилья

Закон вводит новые понятия для украинского рынка недвижимости:

Операторы социального жилья: некоммерческие организации, которые будут управлять фондом жилья для наиболее уязвимых слоев населения.

Операторы доступного жилья: юридические лица (в том числе частные застройщики в рамках государственно-частного партнерства), которые будут строить и сдавать жилье в аренду по регулируемым ценам.

Цифровизация и прозрачность

Старые бумажные очереди, в которых люди стояли годами, отменяются. Вместо этого вводится Единая электронная информационно-аналитическая система.

Все заявки будут подаваться и обрабатываться онлайн.

Система будет автоматически определять приоритетность предоставления жилья.

Это должно устранить коррупционный чиновничий фактор при распределении квадратных метров.

Конец эпохи приватизации

Закон устанавливает четкий дедлайн для бесплатной приватизации государственного жилья. Этот механизм будет окончательно отменен через год после прекращения или отмены военного положения. После этого государственное жилье будет предоставляться исключительно в пользование (аренду), а не в собственность.

Когда заработают новые правила

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его официальной публикации. Однако есть важное условие: сначала Верховная Рада должна принять изменения в Налоговый кодекс, необходимые для реализации этой реформы. Именно тогда старый Жилищный кодекс утратит силу.

Почему это важно

Эта реформа является ответом на критическую ситуацию с жильем. По состоянию на начало 2025 года в очереди на квартиру стояли 657 тысяч семей. При этом государственный жилищный фонд фактически исчерпан — 98% жилья в Украине находится в частной собственности, и только 1,5% принадлежит государству или общинам.

Новый закон призван изменить парадигму: вместо того, чтобы десятилетиями ждать собственную квартиру от государства, гражданин сможет быстро получить доступное арендованное жилье с гарантиями от государства.