Зеленский подписал закон об отмене Жилищного кодекса и реформе жилищной сферы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2026, 10:24 Читати українською

Зеленский подписал закон об отмене Жилищного кодекса и реформе жилищной сферы

В Украине официально начинается масштабная реформа жилищной сферы. Президент Владимир Зеленский подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (законопроект № 12377), который ставит крест на устаревшем Жилищном кодексе УССР и вводит европейскую модель обеспечения граждан жильем.

В Украине официально начинается масштабная реформа жилищной сферы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Социальная аренда вместо бесконечных очередей

Главное изменение заключается в отказе от популистского обещания «бесплатного жилья в собственность», которое государство фактически не могло выполнить десятилетиями. Вместо этого вводится механизм социальной (доступной) аренды.

Как это будет работать:

  • Создается специальный жилищный фонд, квартиры из которого нельзя будет приватизировать или продать.
  • Люди смогут арендовать это жилье по ценам ниже рыночных.
  • В зависимости от доходов семьи и социального статуса, государство может компенсировать часть стоимости аренды, а в отдельных случаях — покрывать ее на 100%.

Новые игроки рынка: операторы жилья

Закон вводит новые понятия для украинского рынка недвижимости:

  • Операторы социального жилья: некоммерческие организации, которые будут управлять фондом жилья для наиболее уязвимых слоев населения.
  • Операторы доступного жилья: юридические лица (в том числе частные застройщики в рамках государственно-частного партнерства), которые будут строить и сдавать жилье в аренду по регулируемым ценам.

Цифровизация и прозрачность

Старые бумажные очереди, в которых люди стояли годами, отменяются. Вместо этого вводится Единая электронная информационно-аналитическая система.

  • Все заявки будут подаваться и обрабатываться онлайн.
  • Система будет автоматически определять приоритетность предоставления жилья.
  • Это должно устранить коррупционный чиновничий фактор при распределении квадратных метров.

Конец эпохи приватизации

Закон устанавливает четкий дедлайн для бесплатной приватизации государственного жилья. Этот механизм будет окончательно отменен через год после прекращения или отмены военного положения. После этого государственное жилье будет предоставляться исключительно в пользование (аренду), а не в собственность.

Когда заработают новые правила

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его официальной публикации. Однако есть важное условие: сначала Верховная Рада должна принять изменения в Налоговый кодекс, необходимые для реализации этой реформы. Именно тогда старый Жилищный кодекс утратит силу.

Почему это важно

Эта реформа является ответом на критическую ситуацию с жильем. По состоянию на начало 2025 года в очереди на квартиру стояли 657 тысяч семей. При этом государственный жилищный фонд фактически исчерпан — 98% жилья в Украине находится в частной собственности, и только 1,5% принадлежит государству или общинам.

Новый закон призван изменить парадигму: вместо того, чтобы десятилетиями ждать собственную квартиру от государства, гражданин сможет быстро получить доступное арендованное жилье с гарантиями от государства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+135
BigBend
BigBend
13 февраля 2026, 10:59
#
Тобто мусора і прокурори собі квартири у власність поотримували, а для військовослужбовців УБД тепер лише соціальне житло в аренду. Гарно розвели, майстерно.
+
+30
SAndreyS
SAndreyS
13 февраля 2026, 11:48
#
Це вже давно назріло, ну нема у держави грошей давати безоплатно житло. Просто нема.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
13 февраля 2026, 12:09
#
Гроші є… просто оні пі*дят наші дєньгі© Собачий рот
+
+15
ccc2013
ccc2013
13 февраля 2026, 11:59
#
Саме так.Хто не встиг- той запізнився ((((
+
0
bosyak
bosyak
13 февраля 2026, 12:30
#
У Вас було 30+ років для приватизації житла. Приватизація не може тривати безкінечно — чисто математично.
+
0
Lololoq
Lololoq
13 февраля 2026, 11:04
#
70−80% хат в сёлах и райцентрах не были приватизированы гражданами по сей день! Очень дорого и много бумаг нужно собрать. Цена приватизации обычно больше чем стоимость самой хаты вместе с участком и огородом. Но с Киева виднее как там у людей в 100 километрах от столицы.

«Закон встановлює чіткий дедлайн для безоплатної приватизації державного житла.» — давайте через дiю и реально бесплатно. А то как поедешь оформлять, то там чеки приватизационные нужны которые на человека только 10000 долларов покрывают, измерения от БТИ (которые работают всего три месяца и цена без выезда за 35 квадратов около 900 гривен.), земля под домом, сам участок и огород. А так выходит, что ШПАНА у власти!
+
0
SAndreyS
SAndreyS
13 февраля 2026, 11:50
#
Тобто я правильно розумію, і зараз не хочуть приватизовувати і далі нічого не приватизують бо вже заборона. Що змінеться? Нічого.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
13 февраля 2026, 11:14
#
Очередное анти народное *** !
+
+30
SAndreyS
SAndreyS
13 февраля 2026, 11:49
#
Анти народне, це обіцяти те що не можна виконати і під цими гаслами йти до влади.
+
+60
bosyak
bosyak
13 февраля 2026, 11:38
#
Давно пора це зробити.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
13 февраля 2026, 11:44
#
Может хоть люди свои долги по коммуналке оплатят для приватизации
И наведут порядок с риелторами и арендой.
Да и сдающим пора бы налог со сдачи платить
+
+30
efess
efess
13 февраля 2026, 11:52
#
Разбежались они налог этот платить))))
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
13 февраля 2026, 12:10
#
Так треба, щоб платили податки…той хто здає+той хто орендує+агенство.
Б-бізнес по українськи?
+
0
OVV77
OVV77
13 февраля 2026, 12:11
#
Если платить налог, то это ляжет на плечи арендатора. Кому хуже? Не все захотят заморачиваться с налоговой, и квартиры будут пустовать.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bosyak и 366 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами