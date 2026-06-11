Госстат ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале 2026 года

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первый квартал 2026 года. Согласно обновленным данным, ведомство ухудшило оценку падения реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 0,6%. Ранее прогнозировалось понижение на 0,5%.

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Как свидетельствует график Госстата, экономика Украины вошла в дефляционную зону после стабильного роста в течение всего 2025 года (тогда в I квартале фиксировалось +0,8%, во ІІ — +0,9%, в ІІІ — +2,4%, а в ІV — +2,8%).

В целом ключевые макроэкономические показатели за I квартал 2026 распределились так:

Реальный ВВП (годовое измерение) сократился на 0,6% по сравнению с I кварталом 2025 года.

Реальный ВВП (квартальное измерение) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим (четвертым) кварталом 2025 года с учетом сезонного фактора.

Номинальный ВВП составил 2047,2 млрд. грн.

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Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины ухудшил годовой прогноз роста ВВП до 1,3%. В январском Инфляционном отчете регулятор прогнозировал 1,8%, в октябрьском — 2%.