українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
12 февраля 2026, 10:21

Курс до 45 грн/$: аналитики повысили ожидания на конец года

До конца года курс доллара может возрасти до 45 грн. Ранее ожидалось, что до конца года гривна будет двигаться до уровня около 44,3 грн/$. Об этом в комментарии «Минфину» заявил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

До конца года курс доллара может возрасти до 45 грн.

От чего зависит курс гривны

Волатильность доллара США на мировых финансовых рынках не влияет на курс гривны. В тяжелых условиях войны, огромного внешнего дефицита, жестких регуляционных ограничений и полной зависимости украинской экономики от международной финансовой помощи ключевая роль в динамике курса гривны принадлежит Национальному банку Украины.

В течение 2025 г., благодаря интервенциям НБУ на валютном рынке, курс гривны оставался стабильным и за год почти не изменился, завершив декабрь на отметке 42.4 грн/$, по сравнению с 42.0 грн/$ в начале года.

Ослабит ли НБУ курс?

В этом же году усиливается вероятность того, что НБУ прибегнет к управляемому ослаблению гривны. Для этого существует достаточно предпосылок.

Во-первых, существенное замедление инфляции позволяет определенное удорожание импорта за счет курса. Во-вторых, значительный рост внешнеторгового дефицита требует сократить потребление импортных товаров, чего также можно достичь, несколько ослабив гривну. В-третьих, более слабый курс гривны позволит правительству обменивать международную помощь на более крупный гривневый эквивалент.

К тому же, возможности Украины получать помощь особенно сейчас далеко не безграничны, поэтому у НБУ есть все основания становиться более бережливыми в отношении своих резервов. В то же время этих резервов предостаточно для того, чтобы делать ослабление валютного курса контролируемым и умеренным и таким образом не навредить привлекательности внутренним долговым заимствованиям правительства.

Прогноз по курсу

«Мы ожидаем, что курс гривны по отношению к доллару будет составлять около 45,0 грн/$ на конец года, таким образом стоимость национальной валюты снизится за год не более чем на 6%», — отметил Мартынов.

Автор:
Роман Мирончук
