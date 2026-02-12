Курс до 45 грн/$: аналитики повысили ожидания на конец года

До конца года курс доллара может возрасти до 45 грн. Ранее ожидалось, что до конца года гривна будет двигаться до уровня около 44,3 грн/$. Об этом в комментарии «Минфину» заявил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

От чего зависит курс гривны

Волатильность доллара США на мировых финансовых рынках не влияет на курс гривны. В тяжелых условиях войны, огромного внешнего дефицита, жестких регуляционных ограничений и полной зависимости украинской экономики от международной финансовой помощи ключевая роль в динамике курса гривны принадлежит Национальному банку Украины.

В течение 2025 г., благодаря интервенциям НБУ на валютном рынке, курс гривны оставался стабильным и за год почти не изменился, завершив декабрь на отметке 42.4 грн/$, по сравнению с 42.0 грн/$ в начале года.

Ослабит ли НБУ курс?

В этом же году усиливается вероятность того, что НБУ прибегнет к управляемому ослаблению гривны. Для этого существует достаточно предпосылок.

Во-первых, существенное замедление инфляции позволяет определенное удорожание импорта за счет курса. Во-вторых, значительный рост внешнеторгового дефицита требует сократить потребление импортных товаров, чего также можно достичь, несколько ослабив гривну. В-третьих, более слабый курс гривны позволит правительству обменивать международную помощь на более крупный гривневый эквивалент.

К тому же, возможности Украины получать помощь особенно сейчас далеко не безграничны, поэтому у НБУ есть все основания становиться более бережливыми в отношении своих резервов. В то же время этих резервов предостаточно для того, чтобы делать ослабление валютного курса контролируемым и умеренным и таким образом не навредить привлекательности внутренним долговым заимствованиям правительства.

Прогноз по курсу

«Мы ожидаем, что курс гривны по отношению к доллару будет составлять около 45,0 грн/$ на конец года, таким образом стоимость национальной валюты снизится за год не более чем на 6%», — отметил Мартынов.