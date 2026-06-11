«Укрзалізниця» хочет поднять тарифы на 45% — металлурги угрожают увольнениями

«Укрзалізниця» добивается повышения тарифов на грузовые перевозки по меньшей мере на 45%. Генеральный директор компании Александр Перцовский объяснил это тем, что железная дорога больше не может субсидировать другие отрасли экономики и должна покрывать собственный ущерб и реструктурировать долги. Но отрасль, которая пострадает первой, уже бьет тревогу. Об этом конфликте рассказал Reuters .

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Позиция «Укрзалізниці»

УЗ настаивает: тарифы не пересматривались годами, а война резко увеличила расходы по восстановлению инфраструктуры после ракетных ударов. По словам Перцовского, компания обслуживает огромную разветвленную сеть и персонал, которые рассчитаны на довоенные объемы перевозок.

Фактически грузовые перевозки до сих пор дотировали пассажирские перевозки и структурные проблемы отрасли. УЗ считает, что это несправедливо и что за ее счет проблемы других отраслей решаться не будут.

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Позиция металлургов

Профсоюзное объединение «УкрМеталлургПром» ответило открытым письмом. Президент организации Александр Каленков отметил, что сталелитейная отрасль и так несет убытки: 28 млрд грн ($632 млн) за последний период. Часть предприятий уже остановлена, остальные работают на пониженной мощности.

«Любое дальнейшее увеличение транспортных расходов может стать решающим фактором, который подтолкнет ряд предприятий от частичной работы до полного закрытия», — написал Каленков.

По его оценке, повышение тарифов грозит увольнением 300 000 рабочих и может привести к падению ВВП.

Дилемма без простого выхода

В основе конфликта резкое сокращение грузовой базы. Объемы железнодорожных перевозок упали с 314 млн. тонн в 2021 году до 160 млн. тонн в 2026-м. Половина этого спада приходится на последствия оккупации территорий и потери промышленных активов, остальное — на падение экспорта в условиях экономического кризиса.

То есть железная дорога сейчас обслуживает вдвое меньше грузов, но содержит инфраструктуру, рассчитанную на довоенные масштабы. Отсюда и ущерб. Но если поднять тарифы, чтобы эти убытки покрыть, то под удар попадают именно оставшиеся промышленные клиенты, которые удерживают железную дорогу на плаву.

Каленков со своей стороны, парирует: повышение тарифов подорвет конкурентоспособность украинских экспортеров именно тогда, когда стране необходимо сохранить промышленное производство, рабочие места и валютные поступления.

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