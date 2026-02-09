Приватбанк отчитался о падении чистой прибыли на 27% в 2025 году

Приватбанк завершил 2025 финансовый год с сокращением чистой прибыли на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Несмотря на рост операционных доходов, финансовый результат снизился из-за рекордных налоговых отчислений в бюджет и масштабного технического списания проблемных активов, связанных с бывшими акционерами. Об этом говорится в официальном отчете банка, обнародованном 9 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена наполнения госбюджета

Прибыль до налогообложения выросла на 8,4% и достигла 88 млрд грн. Основным драйвером стал чистый процентный доход, который увеличился на 19% — до 79,9 млрд грн.

Однако львиную долю заработанного пришлось отдать государству. Общая сумма налога на прибыль за год составила 58,9 млрд грн, что на 44% больше, чем годом ранее. Такой резкий рост объясняется выполнением норм Налогового кодекса, из-за чего банк начислил дополнительные налоговые обязательства в размере 37,5 млрд грн.

Радикальная очистка баланса

Банк списал с баланса активы, связанные с бывшими владельцами. Поскольку реальная стоимость этих активов уже равнялась нулю, это решение позволило привести отчетность в соответствие с реальным положением дел.

В результате доля неработающих кредитов (NPL) в общем портфеле обвалилась с 59,4% до 10%.