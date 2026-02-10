Инфляция продолжает замедляться: рост цен в Украине упал до 7,4%

Темпы роста потребительских цен в Украине продолжают демонстрировать положительную динамику снижения. По итогам первого месяца 2026 года инфляция в годовом измерении (по сравнению с январем прошлого года) замедлилась до 7,4%. В то же время за месяц цены выросли на 0,7%, что несколько выше показателя декабря, но соответствует сезонным колебаниям. Об этом сообщает Государственная служба статистики 10 февраля.