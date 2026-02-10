Темпы роста потребительских цен в Украине продолжают демонстрировать положительную динамику снижения. По итогам первого месяца 2026 года инфляция в годовом измерении (по сравнению с январем прошлого года) замедлилась до 7,4%. В то же время за месяц цены выросли на 0,7%, что несколько выше показателя декабря, но соответствует сезонным колебаниям. Об этом сообщает Государственная служба статистики 10 февраля.
Инфляция продолжает замедляться: рост цен в Украине упал до 7,4%
Статистические данные свидетельствуют о закреплении тренда на ценовую стабилизацию. Показатель годовой инфляции в 7,4% является самым низким за последний период, продолжая тенденцию конца 2025 года.
Если рассматривать изменения помесячно, то в январе 2026 года индекс потребительских цен прибавил 0,7%. Для сравнения, в декабре этот показатель составлял всего 0,2%. Незначительное ускорение месячной инфляции в начале года является типичным явлением, связанным с пересмотром цен производителями и сезонным подорожанием определенных групп продовольственных товаров.
