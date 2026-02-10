Multi от Минфин
10 февраля 2026, 14:21

Инфляция продолжает замедляться: рост цен в Украине упал до 7,4%

Темпы роста потребительских цен в Украине продолжают демонстрировать положительную динамику снижения. По итогам первого месяца 2026 года инфляция в годовом измерении (по сравнению с январем прошлого года) замедлилась до 7,4%. В то же время за месяц цены выросли на 0,7%, что несколько выше показателя декабря, но соответствует сезонным колебаниям. Об этом сообщает Государственная служба статистики 10 февраля.

Темпы роста потребительских цен в Украине продолжают демонстрировать положительную динамику снижения.

Статистические данные свидетельствуют о закреплении тренда на ценовую стабилизацию. Показатель годовой инфляции в 7,4% является самым низким за последний период, продолжая тенденцию конца 2025 года.

Если рассматривать изменения помесячно, то в январе 2026 года индекс потребительских цен прибавил 0,7%. Для сравнения, в декабре этот показатель составлял всего 0,2%. Незначительное ускорение месячной инфляции в начале года является типичным явлением, связанным с пересмотром цен производителями и сезонным подорожанием определенных групп продовольственных товаров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 3

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
10 февраля 2026, 14:39
#
«Віримо» Державній службі статистики в питаннях інфляції, так само як «віримо» НБУ в питаннях офіційної інфляції)
+
0
Vadim531
Vadim531
10 февраля 2026, 15:21
#
Сказки про белого бычка
+
0
vt313
vt313
10 февраля 2026, 15:58
#
Рік назад експерт від мінфіну сформувала свою корзину. Протрималась десь 10 місяців, зрозуміла що виходить на ті ж числа і припинала цю роботу.

