Официальный курс евро вырос до нового исторического максимума во вторник, 10 февраля. Курс доллара также вырос, но он еще далек от своей вершины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.
Евро в очередной раз обновил исторический максимум в паре с гривной
Курс доллара
На среду, 11 февраля, НБУ установил такой курс доллара: 43,09 грн. Это на 6 копеек больше, чем во вторник (43,03).
Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на среду, 11 февраля, был установлен на отметке — 51,25 грн, что на 13 копеек больше, чем во вторник (51,12).
Таким образом, евро установило очередной исторический максимум.
Курс злотого
Официальный курс польского злотого: 12,13 грн (во вторник курс был 12,16 грн).
