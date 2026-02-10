МВФ не видит угроз статусу доллара, несмотря на его ослабление

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 8:27 Читати українською

МВФ не видит угроз статусу доллара, несмотря на его ослабление

Не стоит преувеличивать значение падения доллара за последний год: американская валюта, вероятно, сохранит свое главенствующее положение в мире, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg Television.

Не стоит преувеличивать значение падения доллара за последний год: американская валюта, вероятно, сохранит свое главенствующее положение в мире, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg Television.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЕсть ли угроза для доллара«Не стоит поддаваться краткосрочным колебаниям обменного курса», — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью.
Фото: Глава МВФ Кристалина Георгиева

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Есть ли угроза для доллара

«Не стоит поддаваться краткосрочным колебаниям обменного курса», — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью. Она добавила, что не видит угрозы для роли доллара в мировой системе.

«Нам следует присмотреться к тому, почему доллар играет такую важную роль в международной валютной системе», — отметила Георгиева. По ее словам, эту роль обеспечивают «глубина и ликвидность рынков капитала в США, размер экономики и предпринимательский дух страны».

Глава МВФ также отметила, что ослабление доллара может быть позитивным фактором для многих развивающихся экономик. «Те, кто берет кредиты в долларах, теперь будут платить меньше», — подчеркнула она.

Что происходит с долларом

Индекс Bloomberg Dollar Spot, отслеживающий курс доллара к корзине из десяти ведущих валют, в прошлом году снизился на 8,1% — это стало крупнейшим падением с 2017 года. В 2026-м американская валюта потеряла еще 1,3%. В конце января индекс доллара Bloomberg опускался до самого низкого уровня с марта 2022 года.

Читайте также: Доллар упал до самого низкого уровня за четыре года на фоне роста рисков в США

Что говорят аналитики

Распродажа доллара может продолжится, предполагал в разговоре с CNBC гендиректор Smead Capital Management Коул Смид.

«В долгосрочной перспективе мы находимся в „медвежьем“ рынке доллара», — говорил он. Он сравнил текущую ситуацию с тем, что было после «пузыря доткомов»: в 2002-м доллар достиг пика, а за следующие шесть лет до 2008 года валюта потеряла 41% стоимости. Сейчас США тоже привлекли много капитала из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, но в будущем эти деньги постепенно направятся в другие места, прогнозирует глава Smead Capital Management.

«Инвесторы будут искать более высокую доходность, и мы увидим, как доллар будет испытывать трудности из-за движения капитала за рубеж», — добавил Смид.

Главный экономист ADP Нела Ричардсон считает ослабление доллара «палкой о двух концах», писал CNBC. По ее словам, слабая валюта поддерживает экспорт, но подрывает доверие к экономике в условиях устойчивой инфляции. Она также указала на «К-образную» модель потребления в США, где 20% самых высокооплачиваемых граждан США контролируют большую часть расходов, а большая часть потребителей испытывает трудности из-за высоких темпов инфляции.

Рыночный стратег Interactive Brokers Стив Сосник предполагал в разговоре с Guardian, что слабый доллар выгоден транснациональным компаниям с выручкой в иностранной валюте, но делает импорт дороже и усиливает инфляционное давление.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 февраля 2026, 8:55
#
Ну, Ну!

…Сегодня в 12:00 по восточному времени президент Федерального резервного банка Кливленда Хаммак выступит перед аудиторией в Колумбусе. Позже, в 13:00 по восточному времени, президент Федерального резервного банка Далласа Логан выступит в Остине. Кроме того, состоится конференция Bank of America Financial Services Conference, которая предоставит дополнительную информацию о финансовом секторе…
…В пятницу вечером индекс доллара США немного снизился, остановившись на отметке 97,63, хотя и показал недельный рост, изменив нисходящую тенденцию предыдущих двух недель. По данным газеты Ming Pao, министр финансов США Стивен Мнучин не отрицал недавнего ослабления доллара, но подчеркнул политику сильного доллара, проводимую нынешней администрацией. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли выразила большую обеспокоенность состоянием рынка труда, чем инфляцией, предположив, что может потребоваться дальнейшее снижение процентных ставок, возможно, еще один или два раза…

Вот и посмотрим!
+
+30
Aktair1
Aktair1
10 февраля 2026, 9:25
#
Ну не купляти ж євро на піках, вважаю, що це вже запізно.
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
10 февраля 2026, 10:37
#
Я пам’ятаю USD-Євро був 1,50−1,60. Не факт що зараз піки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами