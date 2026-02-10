Не стоит преувеличивать значение падения доллара за последний год: американская валюта, вероятно, сохранит свое главенствующее положение в мире, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg Television.
МВФ не видит угроз статусу доллара, несмотря на его ослабление
Есть ли угроза для доллара
«Не стоит поддаваться краткосрочным колебаниям обменного курса», — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью. Она добавила, что не видит угрозы для роли доллара в мировой системе.
«Нам следует присмотреться к тому, почему доллар играет такую важную роль в международной валютной системе», — отметила Георгиева. По ее словам, эту роль обеспечивают «глубина и ликвидность рынков капитала в США, размер экономики и предпринимательский дух страны».
Глава МВФ также отметила, что ослабление доллара может быть позитивным фактором для многих развивающихся экономик. «Те, кто берет кредиты в долларах, теперь будут платить меньше», — подчеркнула она.
Что происходит с долларом
Индекс Bloomberg Dollar Spot, отслеживающий курс доллара к корзине из десяти ведущих валют, в прошлом году снизился на 8,1% — это стало крупнейшим падением с 2017 года. В 2026-м американская валюта потеряла еще 1,3%. В конце января индекс доллара Bloomberg опускался до самого низкого уровня с марта 2022 года.
Что говорят аналитики
Распродажа доллара может продолжится, предполагал в разговоре с CNBC гендиректор Smead Capital Management Коул Смид.
«В долгосрочной перспективе мы находимся в „медвежьем“ рынке доллара», — говорил он. Он сравнил текущую ситуацию с тем, что было после «пузыря доткомов»: в 2002-м доллар достиг пика, а за следующие шесть лет до 2008 года валюта потеряла 41% стоимости. Сейчас США тоже привлекли много капитала из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, но в будущем эти деньги постепенно направятся в другие места, прогнозирует глава Smead Capital Management.
«Инвесторы будут искать более высокую доходность, и мы увидим, как доллар будет испытывать трудности из-за движения капитала за рубеж», — добавил Смид.
Главный экономист ADP Нела Ричардсон считает ослабление доллара «палкой о двух концах», писал CNBC. По ее словам, слабая валюта поддерживает экспорт, но подрывает доверие к экономике в условиях устойчивой инфляции. Она также указала на «К-образную» модель потребления в США, где 20% самых высокооплачиваемых граждан США контролируют большую часть расходов, а большая часть потребителей испытывает трудности из-за высоких темпов инфляции.
Рыночный стратег Interactive Brokers Стив Сосник предполагал в разговоре с Guardian, что слабый доллар выгоден транснациональным компаниям с выручкой в иностранной валюте, но делает импорт дороже и усиливает инфляционное давление.
