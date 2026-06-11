Топливо на АЗС заметно подешевело: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 11 июня

В четверг, 11 июня, в Украине зафиксировано снижение средней стоимости большинства видов автомобильного топлива. Цены на заправках продемонстрировали нисходящий тренд, за исключением минимально подорожавшего бензина А-92. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».