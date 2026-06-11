В четверг, 11 июня, в Украине зафиксировано снижение средней стоимости большинства видов автомобильного топлива. Цены на заправках продемонстрировали нисходящий тренд, за исключением минимально подорожавшего бензина А-92. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Топливо на АЗС заметно подешевело: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 11 июня
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Средние цены на топливо по состоянию на 11 июня
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум снизился на 56 копеек до 78,75 грн/л.
- Бензин А-95 скинул в цене 12 копеек, остановившись на отметке 75,22 грн/л.
- Бензин А-92 подорожал на 3 копейки до 69,71 грн/л.
- Дизельное горючее подешевело на 60 копеек до 82,87 грн.
- Автогаз подешевел на 51 копейку до 44,79 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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