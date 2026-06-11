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11 июня 2026, 18:30 Читати українською

Трамп пообещал «очень мощный удар» по Ирану и заявил о намерении захватить остров Харг

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 июня, объявил, что в этот вечер США нанесут Ирану «очень мощный удар» и в ближайшие дни планируют захватить остров Харг — главный нефтяной хаб страны. Об этом сообщает Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 июня, объявил, что в этот вечер США нанесут Ирану «очень мощный удар» и в ближайшие дни планируют захватить остров Харг — главный нефтяной хаб страны.

«В какой-то момент в скором будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их нефтегазовые рынки», — написал Трамп в соцсетях.

Через Харг Иран экспортирует около 2 млн баррелей нефти в сутки. Это примерно 2% мирового предложения.

Читайте также: Иран планирует брать $1 за баррель в биткоинах с танкеров за проход через Ормузский пролив

Что произошло сегодня

США в четверг второй раз подряд нанесли удары по целям на территории Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции обстрелял американские военные базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне, а также атаковал штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне. В результате удара по Бахрейну пострадала 11-летняя девочка, Кувейт на короткое время закрыл воздушное пространство.

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал ситуацию лаконично: «Если придется вести переговоры с помощью бомб, будем вести переговоры с помощью бомб».

Отдельный дипломатический инцидент: в результате удара американских военных по танкеру у берегов Омана погибли три индийских моряка. Индия потребовала от Вашингтона прекратить атаки на суда с индийскими экипажами.

Требования сторон

Иран требует от США:

  • передачи Тегерану замороженных за границей средств;
  • прекращение израильских атак в Ливане;
  • отмена санкций;
  • признание иранского контроля над Ормузским проливом.

США требуют от Ирана:

  • гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия;
  • передачу обогащенного урана третьей стране;
  • свободного судоходства через Ормузский пролив;
  • поэтапного выделения размороженных средств исключительно на гуманитарные цели

«С военной точки зрения эта война — тупик», — сообщает анонимный иранский источник.

Министерство иностранных дел Ирана тем временем заявило, что апрельское перемирие фактически утратило силу в результате ударов США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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lider2000
lider2000
11 июня 2026, 18:47
#
Задолбал етот старьій маразматик, разберись со своими проблемами сначала.
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