Трамп пообещал «очень мощный удар» по Ирану и заявил о намерении захватить остров Харг

«В какой-то момент в скором будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их нефтегазовые рынки», — написал Трамп в соцсетях.

Через Харг Иран экспортирует около 2 млн баррелей нефти в сутки. Это примерно 2% мирового предложения.

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Что произошло сегодня

США в четверг второй раз подряд нанесли удары по целям на территории Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции обстрелял американские военные базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне, а также атаковал штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне. В результате удара по Бахрейну пострадала 11-летняя девочка, Кувейт на короткое время закрыл воздушное пространство.

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал ситуацию лаконично: «Если придется вести переговоры с помощью бомб, будем вести переговоры с помощью бомб».

Отдельный дипломатический инцидент: в результате удара американских военных по танкеру у берегов Омана погибли три индийских моряка. Индия потребовала от Вашингтона прекратить атаки на суда с индийскими экипажами.

Требования сторон

Иран требует от США:

передачи Тегерану замороженных за границей средств;

прекращение израильских атак в Ливане;

отмена санкций;

признание иранского контроля над Ормузским проливом.

США требуют от Ирана:

гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия;

передачу обогащенного урана третьей стране;

свободного судоходства через Ормузский пролив;

поэтапного выделения размороженных средств исключительно на гуманитарные цели

«С военной точки зрения эта война — тупик», — сообщает анонимный иранский источник.

Министерство иностранных дел Ирана тем временем заявило, что апрельское перемирие фактически утратило силу в результате ударов США.