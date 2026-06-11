США вернули импортерам $22 млрд: бюджет имеет отрицательные балансы от пошлин

Минфин начал обрабатывать заявки на возмещение в апреле, после того как Верховный суд признал, что Трамп не имел полномочий вводить тарифы на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Для обработки заявок таможенная служба запустила отдельный онлайн-портал CAPE. По состоянию на 22 мая к выплате направлено $20,6 млрд, а общий объем принятых к рассмотрению заявок составил $85 млрд.

Битва за пошлины еще не окончена

Среди компаний, подавших иски для возврата средств: Costco, Goodyear, Dole Fresh Fruit и Kohl's. Первые выплаты поступили на счета заявителей 12 мая — примерно через три недели после запуска портала.

Общий объем возможных возмещений оценивается в $166−182 млрд.

Но администрация Трампа не намерена сдаваться. Она обжалует решение суда о выплате возмещений всем импортерам без исключения, настаивая на том, что широкие выплаты возможны только по отдельному судебному постановлению в отношении каждой компании. Трамп еще после решения Верховного суда заявил, что судебные разбирательства будут продолжаться годами.

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Дефицит бюджета США за первые восемь месяцев фискального года сократился до $1,25 трлн, что на 9% меньше, чем годом ранее. Но по итогам полного года, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит может составить $1,85 трлн.