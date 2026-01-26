Multi от Минфин
26 января 2026, 20:00

Главное за понедельник: золото по $5000, евро по 51 грн

Главные финансовые новости за понедельник, 26 января.

Главные финансовые новости за понедельник, 26 января.

Официальный курс евро впервые пересек отметку 51 гривна

Европейская валюта продолжает стремительно дорожать, преодолевая новые психологические барьеры. Национальный банк Украины впервые в истории установил официальный курс евро выше уровня 51 гривна.

«Киевстар» не покупает Comfy — СМИ

Издание «Forbes Украина» написало, что украинская компания «Киевстар» покупает крупного ритейлера — COMFY. Сделку якобы должны были закрыть на этой неделе. Редакция Scroll.media и несколько опрошенных участников рынка уверены — именно такого формата сделки не будет ни на этой неделе, ни через месяц: «Киевстар» не покупает COMFY.

Европа окончательно прощается с российским газом: ЕС утвердил план полного запрета до 2027 года

Страны-члены Европейского Союза приняли историческое решение, которое ставит точку в эпохе энергетической зависимости от Москвы. Совет Е С официально утвердил регламент, предусматривающий полный поэтапный отказ от импорта российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного.

Золотая лихорадка: цена металла впервые превысила $5 000 за унцию

В понедельник, 26 января, цена на золото выросла до рекордно высокого уровня более $5000 за унцию, продолжив исторический рост, поскольку инвесторы наращивали свои средства в этот безопасный актив на фоне растущей геополитической неопределенности.

Три пенсии вместо одной: в Украине готовят новую пенсионную реформу

Украинцы в будущем будут получать три пенсии вместо одной. Кабмин уже работает над реформой. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин. Сейчас, по словам Улютина, даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты, украинцы получают разные пенсии. А трехуровневая система должна это исправить и сбалансировать ситуацию.

Источник: Минфин
