Главное за понедельник: золото по $5000, евро по 51 грн

Официальный курс евро впервые пересек отметку 51 гривна

Европейская валюта продолжает стремительно дорожать, преодолевая новые психологические барьеры. Национальный банк Украины впервые в истории установил официальный курс евро выше уровня 51 гривна.

«Киевстар» не покупает Comfy — СМИ

Издание «Forbes Украина» написало, что украинская компания «Киевстар» покупает крупного ритейлера — COMFY. Сделку якобы должны были закрыть на этой неделе. Редакция Scroll.media и несколько опрошенных участников рынка уверены — именно такого формата сделки не будет ни на этой неделе, ни через месяц: «Киевстар» не покупает COMFY.

Европа окончательно прощается с российским газом: ЕС утвердил план полного запрета до 2027 года

Страны-члены Европейского Союза приняли историческое решение, которое ставит точку в эпохе энергетической зависимости от Москвы. Совет Е С официально утвердил регламент, предусматривающий полный поэтапный отказ от импорта российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного.

Золотая лихорадка: цена металла впервые превысила $5 000 за унцию

В понедельник, 26 января, цена на золото выросла до рекордно высокого уровня более $5000 за унцию, продолжив исторический рост, поскольку инвесторы наращивали свои средства в этот безопасный актив на фоне растущей геополитической неопределенности.

Три пенсии вместо одной: в Украине готовят новую пенсионную реформу

Украинцы в будущем будут получать три пенсии вместо одной. Кабмин уже работает над реформой. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин. Сейчас, по словам Улютина, даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты, украинцы получают разные пенсии. А трехуровневая система должна это исправить и сбалансировать ситуацию.