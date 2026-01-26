Золотая лихорадка: цена металла впервые превысила $5 000 за унцию

В понедельник, 26 января, цена на золото выросла до рекордно высокого уровня свыше $5000 за унцию, продолжив исторический рост, поскольку инвесторы наращивали свои средства в этот безопасный актив на фоне растущей геополитической неопределенности, пишет Reuters.

Торги на бирже

Спотовая цена на золото выросла на 1,98% до 5 081,18 доллара за унцию до 03:23 по Гринвичу, после того как ранее достигла отметки 5 092,71 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 2,01% до 5079,30 доллара за унцию.

В 2025 году цена на металл выросла на 64%, чему способствовали устойчивый спрос на безопасные активы, смягчение монетарной политики США, активные скупки центральным банком (при этом Китай в декабре продолжил скупку золота четырнадцатый месяц подряд) и рекордный приток средств в биржевые инвестиционные фонды. В этом году цены выросли более чем на 17%.

Что повлияло на рост

Новейшим катализатором «фактически является кризис доверия к администрации США и американским активам, вызванный некоторыми нестабильными решениями администрации Трампа на прошлой неделе», — сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

Президент США Дональд Трамп в среду внезапно отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников как рычаг для захвата Гренландии.

В выходные он заявил, что введет 100% пошлину на Канаду, если она выполнит торговое соглашение с Китаем.

Он также угрожал ввести 200% тарифы на французские вина и шампанское, очевидно пытаясь заставить президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к его инициативе «Совет мира». Некоторые наблюдатели опасаются, что Совет может подорвать роль Организации Объединенных Наций как главной глобальной платформы для разрешения конфликтов, хотя Трамп заявил, что он будет сотрудничать с ООН.

«Эта администрация Трампа повлекла постоянный разрыв в способе ведения дел, поэтому теперь все как бы бегут к золоту как единой альтернативе», — добавил Родда.

Падение доллара

Между тем рост иены потянуло доллар в целом ниже в начале понедельника, рынки были готовы к возможному вмешательству в иену, а инвесторы сокращали долларовые позиции накануне заседания Федеральной резервной системы на этой неделе. Более слабый доллар делает золото, цена которого соответствует американскому доллару, более доступным для владельцев других валют.

Что говорят аналитики

«Мы ожидаем дальнейшего роста (золота). Наш текущий прогноз показывает, что цены достигнут пика около $5500 позже в этом году», — сказал Филипп Ньюман, директор Metals Focus. «Периодические откаты вероятны, поскольку инвесторы фиксируют доходы, но мы ожидаем, что каждая коррекция будет кратковременной и встретится с высоким интересом покупателей», — добавил Ньюман.

Как изменилась стоимость серебра

Спотовая цена на серебро выросла на 5,79% до 108,91 доллара за унцию по достижении рекордного уровня в 109,44 доллара. Спотовая цена на платину выросла на 3,77% до 2 871,40 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 2 891,6 доллара в начале сессии, в то время как спотовый палладий вырос на 3,2% до 2 075,30 доллара за унцию, что является максимумом более чем за три унции.

В пятницу цена серебра впервые превысила отметку в 100 долларов, продолжив рост на 147% в прошлом году, поскольку поток розничных инвесторов и стимулированные покупки усилили длительный период напряженности на физических рынках металла.