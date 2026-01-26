Страны-члены Европейского Союза приняли историческое решение, которое ставит точку в эпохе энергетической зависимости от Москвы.
Европа окончательно прощается с российским газом: ЕС утвердил план полного запрета до 2027 года

График полной блокады
Новые правила вступают в силу через шесть недель после публикации, однако Евросоюз выбрал стратегию «мягкой силы», чтобы не спровоцировать шок на рынках. Для существующих контрактов предусмотрен переходный период.
Окончательные дедлайны выглядят так:
- Начало 2027 года: полный запрет на импорт российского сжиженного газа (LNG).
- Осень 2027 года: полное эмбарго на трубопроводный газ.
Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос прокомментировал это решение так:
«С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет сильнее, устойчивее и более диверсифицированным. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг в духе солидарности и сотрудничества на пути к автономному Энергетическому союзу».
Жесткие штрафы и контроль
Чтобы избежать обхода санкций, ЕС вводит строгую систему проверки происхождения топлива перед его впуском на рынок. За нарушение новых правил предусмотрены драконовские финансовые наказания:
- Для физических лиц — не менее €2,5 млн.
- Для компаний — минимум €40 млн, или 3,5% от их общего мирового годового оборота (в зависимости от того, что больше).
Диверсификация и экстренные меры
До 1 марта 2026 года страны ЕС обязаны подготовить национальные планы замещения российского топлива. Компании должны сообщить властям обо всех действующих контрактах с поставщиками из РФ.
В то же время Брюссель оставил «аварийный выход». В случае объявления чрезвычайной ситуации, если энергетической безопасности стран-членов будет угрожать реальная опасность, Еврокомиссия имеет право приостановить действие запрета на срок до четырех недель.
