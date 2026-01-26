Multi от Минфин
26 января 2026, 15:44 Читати українською

Европа окончательно прощается с российским газом: ЕС утвердил план полного запрета до 2027 года

Страны-члены Европейского Союза приняли историческое решение, которое ставит точку в эпохе энергетической зависимости от Москвы. Совет Е С официально утвердил регламент, предусматривающий полный поэтапный отказ от импорта российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного. Об этом сообщает Совет Европейского Союза.

Страны-члены Европейского Союза приняли историческое решение, которое ставит точку в эпохе энергетической зависимости от Москвы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

График полной блокады

Новые правила вступают в силу через шесть недель после публикации, однако Евросоюз выбрал стратегию «мягкой силы», чтобы не спровоцировать шок на рынках. Для существующих контрактов предусмотрен переходный период.

Окончательные дедлайны выглядят так:

  • Начало 2027 года: полный запрет на импорт российского сжиженного газа (LNG).
  • Осень 2027 года: полное эмбарго на трубопроводный газ.

Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос прокомментировал это решение так:

«С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет сильнее, устойчивее и более диверсифицированным. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг в духе солидарности и сотрудничества на пути к автономному Энергетическому союзу».

Жесткие штрафы и контроль

Чтобы избежать обхода санкций, ЕС вводит строгую систему проверки происхождения топлива перед его впуском на рынок. За нарушение новых правил предусмотрены драконовские финансовые наказания:

  • Для физических лиц — не менее €2,5 млн.
  • Для компаний — минимум €40 млн, или 3,5% от их общего мирового годового оборота (в зависимости от того, что больше).

Диверсификация и экстренные меры

До 1 марта 2026 года страны ЕС обязаны подготовить национальные планы замещения российского топлива. Компании должны сообщить властям обо всех действующих контрактах с поставщиками из РФ.

В то же время Брюссель оставил «аварийный выход». В случае объявления чрезвычайной ситуации, если энергетической безопасности стран-членов будет угрожать реальная опасность, Еврокомиссия имеет право приостановить действие запрета на срок до четырех недель.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
