українська
«Киевстар» не покупает Comfy — СМИ

Издание «Forbes Украина» написало, что украинская компания «Киевстар» покупает крупного ритейлера — COMFY. Соглашение якобы должны были закрыть на этой неделе. Редакция Scroll.media и несколько опрошенных участников рынка уверены — именно такого формата сделки не будет ни на этой неделе, ни через месяц: «Киевстар» не покупает COMFY.

Издание «Forbes Украина» написало, что украинская компания «Киевстар» покупает крупного ритейлера — COMFY.

Слухи о покупке

Слухи о том, что такое соглашение возможно, появились летом 2025 года — примерно в августе. Впрочем, это все было в формате начальных переговоров, а у «Киевстар» на носу было другое соглашение с GigaCloud.

Кроме того, как утверждает один из источников на рынке, «Киевстар» ходит и смотрит вообще на всех, до кого только может дотянуться", COMFY была одной из таких компаний, на кого «смотрели».

Почему же не пришли к соглашению?

Первая причина — контроль. Forbes писал со ссылкой на свои источники, что покупатель согласится на миноритарную долю, а в COMFY хотят сохранить контроль. «Киевстар» никогда не соглашается на подобное, компания покупает исключительно контрольные пакеты акций:

  • Контрольная доля Helsi в первой сделке продолжает полный выкуп всего.
  • Почти полный контроль над Uklon.
  • 80%+ еще не закрытого соглашения с GigaCloud.

Не бывает так, чтобы «Киевстар» покупал что-либо без полного контроля и максимальной подотчетности менеджеров Александру Комарову, президенту компании.

Вторая причина — деньги. По данным Scroll.media, «Киевстар» предлагал за всю компанию $150 млн. Все опрошенные инвестбанкиры на рынке, имеющие авторитет и вовлеченные в большое количество сделок, уверены: COMFY не стоит $300-$350 млн. «Там какие мультипликаторы не бери, оценка компании не может иметь таких значений», — добавляет источник.

Впрочем, сколько за компанию заплатят — столько она стоит, поэтому в нашем случае важна не оценка, а политика M&A-команды «Киевстар». И она после сделки с Uklon исходит из того, что платить нужно минимум: кейс того, как Uklon мгновенно подорожал на десятки процентов, когда-нибудь станет частью какого-то курса в бизнес-школах.

Позиция «Киевстар» достаточно жесткая (это не значит, что правильная) в переговорах и именно стоимость — причина, по которой компании, например, не удалось договориться с сервисом BUKI. И не удастся с COMFY платить значительную премию на столь сложном рынке и в условиях полномасштабной войны «Киевстар» просто не станет.

К тому же, сегодня «Киевстару» нужен маркетплейс, а не классический ритейл. В COMFY его нет, а его создание заняло годы и еще дополнительные значительные инвестиции. Пример monobank и мономаркет показывает, что даже обладая огромными ресурсами и лояльной базой, создать маркетплейс трудно. Именно поэтому компании больше подошла бы, например, Rozetka, на которую, редакция уверена, тоже смотрели.

Но стоит заметить, что большую сделку мы можем увидеть: COMFY действительно ведет переговоры с несколькими компаниями о возможной продаже всей компании или только доли.

По рынку уже несколько недель активно циркулируют слухи о крупной польской компании, ведущей переговоры с COMFY. Редакции Scroll.media точно известно и об украинском игроке, нацеленном на «намберван по технике и гаджетам».

Источник: Минфин
zevs1
zevs1
26 января 2026, 14:21
#
Так вот для чего поднимают тарифы.
Новости по теме
