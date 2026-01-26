Multi от Минфин
українська
СпецпроектыРекламные лонгриды
26 января 2026, 8:52 Читати українською

Три пенсии вместо одной: В Украине готовят новую пенсионную реформу

Украинцы в будущем получат три пенсии вместо одной. Кабмин уже работает над реформой. Об этом в интервью рассказал министр социальной политики Денис Улютин.

Украинцы в будущем получат три пенсии вместо одной.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем идея

Идея состоит в том, чтобы разбить выплаты на три составляющие:

  • солидарная система,
  • специальные пенсии,
  • накопительная часть.

По словам Улютина, даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты, украинцы получают разные пенсии. А трехуровневая система должна исправить и сбалансировать ситуацию.

Солидарная пенсия

Солидарная пенсия должна зависеть от вкладов в солидарную систему. И при таком подходе, например, пенсия учителя со стажем 40 лет вырастет где-то в полтора-два раза.

«Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, тем все равно в конце получит нормальную пенсию. И он будет значительно выше, чем сейчас», — сказал он.

Также может быть базовая выплата, которая должна возместить потребности тех людей, у которых нет достаточного страхового стажа.

«Она будет определяться бюджетом на соответствующий год и в идеале должна обеспечить базовый прожиточный минимум», — сказал Улютин и уточнил, что в настоящее время прожиточный минимум в размере 2595 гривен не является фактическим.

Профессиональная (специальная) пенсия

По плану Кабмина существующие спецпенсии останутся, но они не должны платиться из солидарной системы.

«Ты можешь выйти раньше на пенсию, если у тебя льготный стаж, но к общему пенсионному возрасту из солидарной системы ты ничего не получишь. Выплаты будут только из профессиональной части», — добавил министр.

По его словам, должны быть созданы условия, когда будет учитываться и профессиональный стаж и общий.

«По факту мы считаем не годы проведения в профессии, а сумму средств, которые ты оплатил за это время. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия — это то, что ты заработал», — подчеркнул министр.

Чтобы специальные пенсии перевести в профессиональные, нужно не менее 13 лет, если начать с 2026 или даже с 2027 года.

Накопительная пенсия

Третий элемент реформы — добровольно накопительная пенсия. Эта часть не должна быть обязательной.

Для накопительного фонда, например, уже с 2027 года можно начать производить отчисления дополнительно в ЕСВ, который платится в солидарную систему.

«Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне», — пояснил Улютин.

Источник: Минфин
BigBend
BigBend
26 января 2026, 9:28
Тепер ті, хто все життя платить пенсії нинішнім «пенсіонерам» з 15 роками робочого стажу свою пенсію ніколи не отримають.
korvin29
korvin29
26 января 2026, 9:32
На пенсию нужно самому собирать, не надеясь на государство. Пенсионные накопления нужно делать так, чтоб государство Украина до них не смогло никак добраться.
Bart Simpson
Bart Simpson
26 января 2026, 9:56
МММ
TAN72
TAN72
26 января 2026, 10:08
Кто захочет работать в белую если отдать надо половину не за … собачий.
zevs1
zevs1
26 января 2026, 10:34
Какова Продолжительность жизни в Украине при проведению данных пенсионных расчётов.
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 января 2026, 10:57
Спите спокойно))) -для мужчин 58.7 для женщин 65.4 .
Так что читать подобные статьи, просто тратить время.
