українська
23 января 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: прогноз МВФ по мировой экономике, золото приближается к $5000

Главные финансовые новости за неделю, 19−23 января.

Главные финансовые новости за неделю, 19−23 января.

МВФ улучшил прогноз: мировая экономика вырастет на 3,3% в 2026 году благодаря буму искусственного интеллекта

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год. Аналитики фонда констатируют, что глобальный бизнес демонстрирует удивительную устойчивость: компании успешно адаптируются к американским тарифам, а бум инвестиций в искусственный интеллект становится новым драйвером производительности.

Украина оставляет позади дефолт: S&P повышает рейтинг после ликвидации «токсичных» долгов

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса ограниченного дефолта. Это решение стало следствием успешного завершения реструктуризации долговых обязательств, привязанных к экономическому росту. Рейтинг страны поднят до уровня CCC+ (на семь ступеней ниже инвестиционного уровня), а прогноз определен как «стабильный».

Золото на пороге $5000: рекордный рост на фоне геополитики и ожиданий от ФРС

Котировки золота пересекли историческую отметку в 4950 долларов за унцию, установив новый рекорд. Драгоценный металл демонстрирует лучшую недельную динамику с марта 2020 года, что обусловлено сохранением геополитической напряженности и ослаблением американского доллара. По состоянию на 23 января 2026 года цена зафиксировалась на уровне 4945,01 доллара, показав дневной прирост в 0,19%.

Новый налог для ФЛП: Украина не готова выполнить требование МВФ

Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ, в частности по введению НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен в год.

Евро обновил исторический максимум: официальные курсы валют на среду

Национальный банк установил новые курсы гривны к иностранным валютам на среду, 21 января. Курс доллара снизился, а вот евро наоборот стремительно пошел вверх и достиг нового исторического максимума.

НБУ рекомендовал банкам усилить финмон ФОП для выявления оптимизаций крупных компаний

Банки не должны формально подходить к выявлению признаков компаний-оболочек и должны принимать эффективные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам и банковским ассоциациям в письме.

