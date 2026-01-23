Главное за неделю: прогноз МВФ по мировой экономике, золото приближается к $5000

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год. Аналитики фонда констатируют, что глобальный бизнес демонстрирует удивительную устойчивость: компании успешно адаптируются к американским тарифам, а бум инвестиций в искусственный интеллект становится новым драйвером производительности.

Украина оставляет позади дефолт: S&P повышает рейтинг после ликвидации «токсичных» долгов

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса ограниченного дефолта. Это решение стало следствием успешного завершения реструктуризации долговых обязательств, привязанных к экономическому росту. Рейтинг страны поднят до уровня CCC+ (на семь ступеней ниже инвестиционного уровня), а прогноз определен как «стабильный».

Золото на пороге $5000: рекордный рост на фоне геополитики и ожиданий от ФРС