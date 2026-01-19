Multi от Минфин
19 января 2026, 14:53 Читати українською

МВФ улучшил прогноз: мировая экономика вырастет на 3,3% в 2026 году благодаря буму искусственного интеллекта

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год. Аналитики фонда констатируют, что глобальный бизнес демонстрирует удивительную устойчивость: компании успешно адаптируются к американским тарифам, а бум инвестиций в искусственный интеллект становится новым драйвером производительности. Об этом сообщает Reuters, 19 января.

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Оптимизм на фоне торговых войн

В своем обновленном обзоре «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook) МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на уровне 3,3% в 2026 году. Это на 0,2 процентного пункта выше, чем ожидалось в октябре. Аналогичный темп роста (3,3%) зафиксирован и по итогам 2025 года.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша подчеркнул способность экономики противостоять политическим шокам:

«Мы видим, что глобальный рост остается достаточно устойчивым. Экономика фактически стряхивает с себя торговые и тарифные потрясения 2025 года и выходит на показатели, лучшие, чем те, которые мы ожидали до начала всех этих событий».

Факторы роста: ИИ и адаптация

Ключевым двигателем пересмотра прогнозов стали США. Ожидается, что американская экономика вырастет на 2,4% в 2026 году (улучшение на 0,3 п.п.). Это связано с массированными инвестициями в инфраструктуру для искусственного интеллекта: строительство дата-центров, закупка мощных чипов и развитие энергетики.

Что касается других регионов:

  • Китай: Прогноз на 2026 год — 4,5%. Это меньше, чем в 2025-м (5,0%), но лучше октябрьских ожиданий. Пекину удалось переориентировать экспорт на Юго-Восточную Азию и Европу, обходя барьеры США.
  • Еврозона: Ожидается рост на 1,3% благодаря увеличению государственных расходов в Германии и сильным показателям Испании и Ирландии.
  • Инфляция: Глобально ожидается снижение инфляции с 4,1% в 2025 году до 3,8% в 2026-м, что дает пространство центральным банкам для смягчения монетарной политики.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
