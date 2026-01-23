Украина оставляет позади дефолт: S&P повышает рейтинг после ликвидации «токсичных» долгов

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса ограниченного дефолта. Это решение стало следствием успешного завершения реструктуризации долговых обязательств, привязанных к экономическому росту. Рейтинг страны поднят до уровня CCC+ (на семь ступеней ниже инвестиционного уровня), а прогноз определен как «стабильный». Об этом сообщает Bloomberg.

Новый уровень надежности

Аналитики S&P отметили, что текущая реструктуризация небольшой части долга, которая все еще остается в состоянии дефолта, не окажет существенного влияния на способность и желание Украины выполнять свои другие финансовые обязательства.

Стоит напомнить, что S&P не единственные в своем оптимизме — в декабре похожее решение приняло агентство Fitch Ratings, также выведя Украину из статуса выборочного дефолта.

Прощание с «токсичными» варантами

Ключевой причиной повышения рейтинга стал обмен так называемых ВВП-вариантов на обычные облигации. Министр финансов Сергей Марченко еще в декабре назвал эти инструменты «токсичными» для периода послевоенного восстановления страны.

Сделка получила беспрецедентную поддержку кредиторов: около 99% владельцев варрантов согласились на условия обмена. Это позволило перевести непредсказуемые долги в понятные и фиксированные обязательства.

Реакция рынков и политический фон

Рынки мгновенно отреагировали на положительные новости. Украинские облигации с нулевым купоном (беспроцентные) с погашением в 2035 и 2036 годах выросли примерно на 3 цента за доллар в четверг. Это сделало их одними из лучших активов среди развивающихся стран.

Помимо экономических успехов, инвесторов ободрили новости из Давоса, где президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Американский лидер охарактеризовал эту встречу как «хорошую», что придало уверенности в политической поддержке.