Украина оставляет позади дефолт: S&P повышает рейтинг после ликвидации «токсичных» долгов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2026, 12:38 Читати українською

Украина оставляет позади дефолт: S&P повышает рейтинг после ликвидации «токсичных» долгов

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса ограниченного дефолта. Это решение стало следствием успешного завершения реструктуризации долговых обязательств, привязанных к экономическому росту. Рейтинг страны поднят до уровня CCC+ (на семь ступеней ниже инвестиционного уровня), а прогноз определен как «стабильный». Об этом сообщает Bloomberg.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса ограниченного дефолта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый уровень надежности

Аналитики S&P отметили, что текущая реструктуризация небольшой части долга, которая все еще остается в состоянии дефолта, не окажет существенного влияния на способность и желание Украины выполнять свои другие финансовые обязательства.

Стоит напомнить, что S&P не единственные в своем оптимизме — в декабре похожее решение приняло агентство Fitch Ratings, также выведя Украину из статуса выборочного дефолта.

Прощание с «токсичными» варантами

Ключевой причиной повышения рейтинга стал обмен так называемых ВВП-вариантов на обычные облигации. Министр финансов Сергей Марченко еще в декабре назвал эти инструменты «токсичными» для периода послевоенного восстановления страны.

Сделка получила беспрецедентную поддержку кредиторов: около 99% владельцев варрантов согласились на условия обмена. Это позволило перевести непредсказуемые долги в понятные и фиксированные обязательства.

Реакция рынков и политический фон

Рынки мгновенно отреагировали на положительные новости. Украинские облигации с нулевым купоном (беспроцентные) с погашением в 2035 и 2036 годах выросли примерно на 3 цента за доллар в четверг. Это сделало их одними из лучших активов среди развивающихся стран.

Помимо экономических успехов, инвесторов ободрили новости из Давоса, где президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Американский лидер охарактеризовал эту встречу как «хорошую», что придало уверенности в политической поддержке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
morro1980
morro1980
23 января 2026, 12:52
#
Ой та що вони там в тих агенствах розуміють… Якщо нарід сказав зрада, значить зрада!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zevs1 и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами