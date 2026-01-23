Золото на пороге $5000: рекордный рост на фоне геополитики и ожиданий от ФРС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2026, 10:55 Читати українською

Золото на пороге $5000: рекордный рост на фоне геополитики и ожиданий от ФРС

Котировки золота пересекли историческую отметку в 4950 долларов за унцию, установив новый рекорд. Драгоценный металл демонстрирует лучшую недельную динамику с марта 2020 года, что обусловлено сохранением геополитической напряженности и ослаблением американского доллара. По состоянию на 23 января 2026 года цена зафиксировалась на уровне 4945,01 доллара, показав дневной прирост в 0,19%. Об этом сообщает Trading Economics.

Котировки золота пересекли историческую отметку в 4950 долларов за унцию, установив новый рекорд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рыночная динамика и прогнозы аналитиков

Текущий рост является продолжением мощного восходящего тренда. За последний месяц стоимость актива подскочила на 10,36%, а годовой прирост составил впечатляющие 78,51%. Абсолютный исторический максимум был зафиксирован в январе 2026 года на уровне 4967,20 доллара.

Экономические модели Trading Economics прогнозируют определенную коррекцию в ближайшее время: ожидается, что к концу текущего квартала цена может опуститься до 4654,09 доллара. Однако долгосрочный тренд остается положительным.

Геополитические интриги: Гренландия и НАТО

Одним из драйверов неопределенности на рынках стали заявления президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что обеспечил Соединенным Штатам «постоянный доступ» к Гренландии в рамках соглашения с НАТО. Детали этой договоренности остаются неясными, в то время как официальная Дания в очередной раз подтвердила свой суверенитет над территорией.

Торговые войны и макроэкономика

Ситуация в мировой торговле несколько стабилизировалась после решения Трампа отменить запланированные пошлины на европейский импорт. В ответ Европейский Союз заявил о приостановке контрмер, однако в Брюсселе отмечают, что все еще ищут ясности относительно дальнейших намерений Вашингтона.

С экономической точки зрения, данные из США поддерживают оптимизм инвесторов. Индексы расходов на личное потребление (PCE) — как общий, так и базовый — выросли в соответствии с прогнозами. Это свидетельствует о том, что процесс дезинфляции (замедления инфляции) продолжается, при этом экономическая активность остается стабильной.

Фактор ФРС: ставки и новые назначения

Участники рынка уже закладывают в цены два снижения процентных ставок Федеральной резервной системой позже в этом году. Сейчас внимание инвесторов приковано к кадровым решениям: рынок ожидает, кого Трамп выберет следующим главой ФРС после завершения собеседований. Назначение кандидата с «мягкой» монетарной политикой (склонного к стимулированию экономики), вероятно, еще больше усилит ожидания по снижению ставок, что традиционно играет на руку золоту.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами