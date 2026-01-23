Золото на пороге $5000: рекордный рост на фоне геополитики и ожиданий от ФРС

Котировки золота пересекли историческую отметку в 4950 долларов за унцию, установив новый рекорд. Драгоценный металл демонстрирует лучшую недельную динамику с марта 2020 года, что обусловлено сохранением геополитической напряженности и ослаблением американского доллара. По состоянию на 23 января 2026 года цена зафиксировалась на уровне 4945,01 доллара, показав дневной прирост в 0,19%. Об этом сообщает Trading Economics.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рыночная динамика и прогнозы аналитиков

Текущий рост является продолжением мощного восходящего тренда. За последний месяц стоимость актива подскочила на 10,36%, а годовой прирост составил впечатляющие 78,51%. Абсолютный исторический максимум был зафиксирован в январе 2026 года на уровне 4967,20 доллара.

Экономические модели Trading Economics прогнозируют определенную коррекцию в ближайшее время: ожидается, что к концу текущего квартала цена может опуститься до 4654,09 доллара. Однако долгосрочный тренд остается положительным.

Геополитические интриги: Гренландия и НАТО

Одним из драйверов неопределенности на рынках стали заявления президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что обеспечил Соединенным Штатам «постоянный доступ» к Гренландии в рамках соглашения с НАТО. Детали этой договоренности остаются неясными, в то время как официальная Дания в очередной раз подтвердила свой суверенитет над территорией.

Торговые войны и макроэкономика

Ситуация в мировой торговле несколько стабилизировалась после решения Трампа отменить запланированные пошлины на европейский импорт. В ответ Европейский Союз заявил о приостановке контрмер, однако в Брюсселе отмечают, что все еще ищут ясности относительно дальнейших намерений Вашингтона.

С экономической точки зрения, данные из США поддерживают оптимизм инвесторов. Индексы расходов на личное потребление (PCE) — как общий, так и базовый — выросли в соответствии с прогнозами. Это свидетельствует о том, что процесс дезинфляции (замедления инфляции) продолжается, при этом экономическая активность остается стабильной.

Фактор ФРС: ставки и новые назначения

Участники рынка уже закладывают в цены два снижения процентных ставок Федеральной резервной системой позже в этом году. Сейчас внимание инвесторов приковано к кадровым решениям: рынок ожидает, кого Трамп выберет следующим главой ФРС после завершения собеседований. Назначение кандидата с «мягкой» монетарной политикой (склонного к стимулированию экономики), вероятно, еще больше усилит ожидания по снижению ставок, что традиционно играет на руку золоту.