Новый налог для ФОП: Украина не готова выполнить требование МВФ

Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ, в частности, по введению НДС для ФОП с доходом более 1 млн гривен в год. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

На что надеется Украина

Письмо о намерениях, подтверждающее готовность соблюдать условия программы, еще не подписали премьер Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, глава НБУ Андрей Пышный и президент Владимир Зеленский.

Источники издания отмечают, что подписей нет из-за надежд украинской стороны на корректировку условий программы, в частности исключения из перечня prior actions положения о НДС для ФОП.

В новой программе также предусмотрено принятие законов о налогообложении интернет-платформ (так называемый налог на OLX) и посылок независимо от их стоимости.

Возможность введения НДС вызвала негативную реакцию среди ФОП. Поэтому премьер и правительство осторожно относятся к внесению законопроекта в Раду.

Другие условия — налогообложение посылок и цифровых платформ — менее проблемны, и по словам источников, их можно будет принять без сложностей. Вместо НДС для ФОП вызывает серьезные опасения относительно поддержки парламента.

Оптимальный вариант для власти — пересмотреть параметры налога (размер дохода и сроки внедрения), поскольку его введение прямо сейчас приведет к дополнительному давлению на малый бизнес.

МВФ допускает такой подход, однако отказываться от prior actions вряд ли согласится. К тому же НДС для ФОП может принести в бюджет 2027 около 40 млрд гривен.

Впрочем, если Кабмин не внесет законопроект в Раду, программа МВФ может остановиться на первом пересмотре, а следующий транш и кредит ЕС на 90 млрд евро окажутся под угрозой.

Большинство источников РБК-Украина считают, что Украине придется согласиться с условиями МВФ, чтобы не потерять более 100 млрд долларов внешнего финансирования.

НДС для ФОП

В ноябре Украина и МВФ предварительно договорились о новой четырехлетней программе кредитования на $8,1 млрд.

Для ее реализации Украина должна выполнить ряд условий, связанных с бюджетной и налоговой политикой. Одно из требований выполнено в прошлом году — Рада приняла госбюджет на 2026 год.

Среди других условий — налог на доходы от работы через цифровые платформы (так называемый «налог на OLX»), налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и введение НДС для ФОП с годовым доходом более 1 млн гривен.

Однако введение НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе вызывает значительную критику. Эксперты говорят, что это может стимулировать теневой сектор, а порог в 1 млн. грн. слишком низкий и его стоит поднять.

Согласно процедуре, после введения новых налогов соглашение с МВФ будет вынесено на рассмотрение Совета директоров фонда для окончательного одобрения.