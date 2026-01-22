Multi от Минфин
українська
22 января 2026, 11:45 Читати українською

Новый налог для ФОП: Украина не готова выполнить требование МВФ

Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ, в частности, по введению НДС для ФОП с доходом более 1 млн гривен в год. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ, в частности, по введению НДС для ФОП с доходом более 1 млн гривен в год.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На что надеется Украина

Письмо о намерениях, подтверждающее готовность соблюдать условия программы, еще не подписали премьер Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, глава НБУ Андрей Пышный и президент Владимир Зеленский.

Источники издания отмечают, что подписей нет из-за надежд украинской стороны на корректировку условий программы, в частности исключения из перечня prior actions положения о НДС для ФОП.

В новой программе также предусмотрено принятие законов о налогообложении интернет-платформ (так называемый налог на OLX) и посылок независимо от их стоимости.

Возможность введения НДС вызвала негативную реакцию среди ФОП. Поэтому премьер и правительство осторожно относятся к внесению законопроекта в Раду.

Другие условия — налогообложение посылок и цифровых платформ — менее проблемны, и по словам источников, их можно будет принять без сложностей. Вместо НДС для ФОП вызывает серьезные опасения относительно поддержки парламента.

Оптимальный вариант для власти — пересмотреть параметры налога (размер дохода и сроки внедрения), поскольку его введение прямо сейчас приведет к дополнительному давлению на малый бизнес.

МВФ допускает такой подход, однако отказываться от prior actions вряд ли согласится. К тому же НДС для ФОП может принести в бюджет 2027 около 40 млрд гривен.

Впрочем, если Кабмин не внесет законопроект в Раду, программа МВФ может остановиться на первом пересмотре, а следующий транш и кредит ЕС на 90 млрд евро окажутся под угрозой.

Большинство источников РБК-Украина считают, что Украине придется согласиться с условиями МВФ, чтобы не потерять более 100 млрд долларов внешнего финансирования.

НДС для ФОП

В ноябре Украина и МВФ предварительно договорились о новой четырехлетней программе кредитования на $8,1 млрд.

Для ее реализации Украина должна выполнить ряд условий, связанных с бюджетной и налоговой политикой. Одно из требований выполнено в прошлом году — Рада приняла госбюджет на 2026 год.

Среди других условий — налог на доходы от работы через цифровые платформы (так называемый «налог на OLX»), налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и введение НДС для ФОП с годовым доходом более 1 млн гривен.

Однако введение НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе вызывает значительную критику. Эксперты говорят, что это может стимулировать теневой сектор, а порог в 1 млн. грн. слишком низкий и его стоит поднять.

Согласно процедуре, после введения новых налогов соглашение с МВФ будет вынесено на рассмотрение Совета директоров фонда для окончательного одобрения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+27
mrpotuzhnist
mrpotuzhnist
22 января 2026, 12:04
#
Недалекоглядна влада вирішила, що ніхто «чек на популізм» їй не випише. МФВ і так незначну частку має у іноземній допомозі, проте все ж.
+
+45
AP1
AP1
22 января 2026, 12:41
#
Поставили б ліміт для переходу на сплату ПДВ не мільйон грн, а хоча б 3−4 млн грн, то можна було б вводити, а при ліміті в мільйон грн пільгова система для ФОПів по суті зникає. Запитав у ШІ ліміти по країнам ЄС, то в сусідніх з нами країнами планка для реєстрації близько 50000 євро, якщо й встановлювати ліміт то на рівні цих країн.
+
+15
Lololoq
Lololoq
22 января 2026, 12:48
#
Т. е. тов Гетьманцев — а это, я попрошу заметить чиновник из радиуса АП президента, который в течении всего 2025 года пытается обложить налогами граждан в любой сфере и под любым предлогом. А тут вдруг МВФ требует аналогичные налоги ввести! Очень странно, ну вот очеень странно! Главное своевременно…
+
+60
AP1
AP1
22 января 2026, 12:49
#
Ліміти
Словаччина — 50 000 €
Польща — 240 000 PLN ~ 56 000 € Зріс з 200 тис. PLN у 2026 році.
Румунія — 300 000 RON ~ 60 000 €
Чехія - 2 000 000 CZK ~ 80 000 €

Поріг на рівні мільйона грн. в Німеччині, Нідерландах, Бельгії, але як можна порівнювати нашу економіку з цими країнами.
+
0
rudyy
rudyy
22 января 2026, 14:17
#
Могли б зробити від 100000євро і проблеми немає) Ніхто б сильно не був вже проти
+
0
rudyy
rudyy
22 января 2026, 14:17
#
Да і фопів би побільше стало)
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
22 января 2026, 14:23
#
Серед інших умов — податок на доходи від роботи через цифрові платформи (так званий «податок на OLX»), оподаткування посилок вартістю до 150 євро та введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень.

А ці вимоги, вони десь на чомусь викладені чи ні? Чи це як завжди, вони про шось пошушукалися за зачиненими дверима, а далі наша недовлада починає підганяти всі свої хотілки і «ідеї» під «вимоги МВФ, ЄС, штатів, партнерів»?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
