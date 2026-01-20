Евро обновило исторический максимум: официальные курсы валют на среду

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на среду, 21 января. Курс доллара снизился, а вот евро наоборот стремительно пошел вверх и достиг нового исторического максимума.

Курс доллара

В среду НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,25 грн, что на 1 копейку меньше, чем во вторник (43,26 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Нацбанк установил курс евро на среду на отметке 50,72 грн. Европейская валюта подорожала на 42 копейки по сравнению со вторником (50,30 грн). Отметим, что это новый исторический максимум, предыдущий был установлен 13 января (50,52 грн).

