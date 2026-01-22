НБУ рекомендовал банкам усилить финмон ФОПов для выявления оптимизации крупных компаний

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2026, 15:02 Читати українською

НБУ рекомендовал банкам усилить финмон ФОПов для выявления оптимизации крупных компаний

Банки не должны формализованно подходить к выявлению признаков компаний-оболочек и должны принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам и банковским ассоциациям в письме.

Банки не должны формализованно подходить к выявлению признаков компаний-оболочек и должны принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рекомендации НБУ

Национальный банк отмечает, что принятие банками мер по подтверждению или опровержению того, что клиент является компанией-оболочкой в случае выявления хотя бы одного из критериев риска компаний-оболочек минимизирует риски использования услуг банка с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

«Рекомендуем банкам разработать такой порядок действий, который будет предусматривать при наличии хотя бы одного критерия компании-оболочки получать и осуществлять комплексный анализ дополнительных документов и информации, которые могут подтвердить ведение таким клиентом обычной хозяйственной деятельности, обращая особое внимание на наличие осуществления обязательных платежей, которые присущи обычной хозяйственной деятельности, например платежей/отчислений, платежи за аренду помещений и/или оплата коммунальных услуг и/или оплата транспортных и других услуг и т. д.», отмечено в письме.

Национальный банк также отмечает выявленные случаи использования услуг банков физическими лицами-предпринимателями, которые могут содержать риски злоупотребления.

В частности, такие физические лица-предприниматели вновь созданы, в то же время объем осуществленных по их счетам финансовых операций за короткий срок значительно превышает объем финансовых операций, которые планировал проводить клиент в банке в течение месяца, а также определенный налоговым законодательством годовой объем дохода для соответствующей группы плательщиков единого налога ФОП.

Национальный банк рекомендует внедрять и совершенствовать действенные меры и инструменты управления рисками, которые обеспечат минимизацию рисков использования услуг банка с целью отмывания средств/финансирования терроризма.

Кроме того, Национальный банк рекомендует банкам вести перечень лиц, которым было отказано в обслуживании, включая перечень основных контрагентов таких лиц, и осуществлять автоматический скрининг клиентской базы/финансовых операций клиентов на наличие совпадений с лицами из такого перечня, установление с ними связанных лиц, в том числе через руководителей, владельцев, представителей. карточек, а также обмениваться информацией о клиентах, которым отказано в поддержании деловых отношений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
uneaten
uneaten
22 января 2026, 15:46
#
НБУ вирішив рятувати світ від ФОПів…
+
0
w39932
w39932
22 января 2026, 18:42
#
Нічогощо в країні майже не існує маленького бізнесу і кожен другий ФОП відмиває гроші? Раніше ІТ витягував фопи зараз всі хто отримує нормальну зарплату масово переїхали в інші країни (перенесли себе/рахунки), залишився великий і середній бізнес.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами