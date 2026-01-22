НБУ рекомендовал банкам усилить финмон ФОПов для выявления оптимизации крупных компаний

Банки не должны формализованно подходить к выявлению признаков компаний-оболочек и должны принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам и банковским ассоциациям в письме.

Рекомендации НБУ

Национальный банк отмечает, что принятие банками мер по подтверждению или опровержению того, что клиент является компанией-оболочкой в случае выявления хотя бы одного из критериев риска компаний-оболочек минимизирует риски использования услуг банка с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

«Рекомендуем банкам разработать такой порядок действий, который будет предусматривать при наличии хотя бы одного критерия компании-оболочки получать и осуществлять комплексный анализ дополнительных документов и информации, которые могут подтвердить ведение таким клиентом обычной хозяйственной деятельности, обращая особое внимание на наличие осуществления обязательных платежей, которые присущи обычной хозяйственной деятельности, например платежей/отчислений, платежи за аренду помещений и/или оплата коммунальных услуг и/или оплата транспортных и других услуг и т. д. », отмечено в письме.

Национальный банк также отмечает выявленные случаи использования услуг банков физическими лицами-предпринимателями, которые могут содержать риски злоупотребления.

В частности, такие физические лица-предприниматели вновь созданы, в то же время объем осуществленных по их счетам финансовых операций за короткий срок значительно превышает объем финансовых операций, которые планировал проводить клиент в банке в течение месяца, а также определенный налоговым законодательством годовой объем дохода для соответствующей группы плательщиков единого налога ФОП.

Национальный банк рекомендует внедрять и совершенствовать действенные меры и инструменты управления рисками, которые обеспечат минимизацию рисков использования услуг банка с целью отмывания средств/финансирования терроризма.

Кроме того, Национальный банк рекомендует банкам вести перечень лиц, которым было отказано в обслуживании, включая перечень основных контрагентов таких лиц, и осуществлять автоматический скрининг клиентской базы/финансовых операций клиентов на наличие совпадений с лицами из такого перечня, установление с ними связанных лиц, в том числе через руководителей, владельцев, представителей. карточек, а также обмениваться информацией о клиентах, которым отказано в поддержании деловых отношений.