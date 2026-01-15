Главное за четверг: Рост доллара, новая программа МВФ и предельная цена на российскую нефть

НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 16 января. Курсы доллара и евро выросли, при этом американская валюта достигла новых рекордных значений. На следующий день НБУ установил курс доллара на уровне 43,39 грн. Это на 27 копеек больше, чем в четверг (43,12 грн.). Кроме того, это новый исторический рекорд, предыдущий был установлен 13 января, когда доллар достиг 43,25 грн.

В энергетике Украины вводят режим чрезвычайной ситуации

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 14 января, сообщил президент Владимир Зеленский после совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетической сфере.

Новая программа МВФ для Украины: февраль как ориентир и условия «prior actions»

Совет директоров Международного валютного фонда может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины уже в феврале 2026 года. Однако точная дата заседания зависит от скорости выполнения официальным Киевом ряда предварительных условий (prior actions). Об этом на брифинге заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, подчеркнув, что Фонд нацелен на поддержку «импульса реформ» в Украине.

Валюта или гривневые ОВГЗ: что принесет более высокую доходность в этом году

В прошлом году инвестиции в гривневые государственные облигации оказались значительно выгоднее по сравнению с покупкой валюты. Может ли эта ситуация повториться в этом году и что об этом думают эксперты, разбирался «Минфин».

Евросоюз снижает предельную цену на российскую нефть

Европейская комиссия официально утвердила новые параметры ограничения цен на российскую нефть. Согласно Исполнительному регламенту (EU) 2026/124, подписанному 14 января 2026 года, предельная цена снова снижается в соответствии с автоматической процедурой корректировки с $47,6 до $44,1 за баррель.

Эстонская группа Iute Group AS выкупила РВС банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашение о продаже 100% акций ЧАО «Переходный банк Юте Банк» (на базе обанкротившегося «РВС банка») банковской группе, основанной в Эстонии, Iute Group AS.

Доходы МФО падают, что происходит на рынке микрокредитов

Компании, предоставляющие микрофинансовые ссуды переживают непростой период. Ужесточение регулирования их работы вместе с сужением рынка приводят к снижению общих доходов. В то же время значительная часть МФО продолжает привлекать новых клиентов, предлагая первые ссуды «под ноль». У кого из них самые лучшие условия, рассказывает «Минфин».