Главные финансовые новости за вторник, 23 декабря.
Главное за вторник: промышленная инфляция резко выросла, серебро достигло $70, а золото $4500
Энергетика толкает цены вверх: промышленная инфляция в Украине подскочила на 5,4% за месяц
Государственная служба статистики Украины зафиксировала резкий рост цен в промышленном секторе. В ноябре 2025 года индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 5,4% по сравнению с октябрем. За год: Рост составил 9,9%.
Серебро по $70: бум искусственного интеллекта поднял цены на металл до нового исторического максимума
Цена на серебро установила новый абсолютный рекорд, достигнув отметки 70 долларов за унцию во время азиатской торговой сессии. Хотя позже котировки несколько откатились до $69,5, металл продолжает демонстрировать феноменальную динамику, значительно опережая золото.
Цены на золото впервые в истории превысили $4500 за унцию
Биржевая стоимость золота поднялась выше $4 500 за унцию впервые в истории. Во вторник котировки февральских фьючерсов на бирже Comex выросли на 1,37% и достигли пика $4 530,8 за унцию.
Fitch повысило рейтинг Украины после успешной реструктуризации ВВП-варантов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «RD» (ограниченный дефолт) до «CCC». Это решение было принято после того, как правительство успешно нормализовало отношения с подавляющим большинством коммерческих кредиторов.
Минфин привлек 12,7 миллиарда от продажи облигаций
Министерство финансов 23 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,74 млрд грн в эквиваленте, что на 8,09 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,65 млрд грн.
Экономика США удивила аналитиков: ВВП растет рекордными темпами несмотря на шатдаун и безработицу
Экономика Соединенных Штатов продемонстрировала неожиданно мощный рост в третьем квартале 2025 года. Согласно отчету Министерства торговли США, который был опубликован со значительной задержкой из-за «шатдауна», реальный ВВП страны вырос на 4,3% в годовом измерении.
Комментарии