Главное за вторник: промышленная инфляция резко выросла, серебро достигло $70, а золото $4500

Биржевая стоимость золота поднялась выше $4 500 за унцию впервые в истории. Во вторник котировки февральских фьючерсов на бирже Comex выросли на 1,37% и достигли пика $4 530,8 за унцию.

Fitch повысило рейтинг Украины после успешной реструктуризации ВВП-варантов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «RD» (ограниченный дефолт) до «CCC». Это решение было принято после того, как правительство успешно нормализовало отношения с подавляющим большинством коммерческих кредиторов.

Минфин привлек 12,7 миллиарда от продажи облигаций