Цены на золото впервые в истории превысили $4 500 за унцию

Биржевая стоимость золота поднялась выше $4 500 за унцию впервые в истории. Во вторник котировки февральских фьючерсов на бирже Comex выросли на 1,37% и достигли пика $4 530,8 за унцию, свидетельствуют данные торгов.

Золото бьет рекорды

Золото обновляет рекордные максимумы 50 дней подряд в нынешнем году, подсчитал Bloomberg. Трейдеры делают ставку на то, что Федеральная резервная система США после трех последовательных снижений процентных ставок снова понизит стоимость заимствований в будущем году.

Это станет благоприятным фактором для драгметаллов, которые не приносят процентного дохода, отмечает агентство.

С начала года цены на золото прибавили более 70%. Подъему способствовало начало цикла снижения ставки ФРС и растущий интерес к драгметаллам со стороны биржевых золотых фондов, приток инвестиций в которые достиг рекордных уровней, отметили аналитики Kept.

Прогноз по золоту

Цена на золото может перевалить отметку в $5 000 за тройскую унцию в 2026 году, если мировая экономика двинется по наихудшему из рассмотренных сценариев, следует из нового прогноза Всемирного совета по золоту.

По данным J.P. Morgan Private Bank, стремительный рост цен на золото, вероятно, приведет к тому, что стоимость металла в 2026 году поднимется выше отметки в $5000 за унцию, в основном за счет закупок со стороны центральных банков стран с развивающейся экономикой

