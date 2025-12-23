Multi от Минфин
23 декабря 2025, 16:05 Читати українською

Экономика США удивила аналитиков: ВВП растет рекордными темпами несмотря на шатдаун и безработицу

Экономика Соединенных Штатов продемонстрировала неожиданно мощный рост в третьем квартале 2025 года. Согласно отчету Министерства торговли США, который был опубликован со значительной задержкой из-за «шатдауна», реальный ВВП страны вырос на 4,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает The Wall Street Journal, 23 декабря.

Экономика Соединенных Штатов продемонстрировала неожиданно мощный рост в третьем квартале 2025 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цифры превзошли ожидания

Обнародованные данные стали приятным сюрпризом для рынков:

  • Фактический рост: 4,3% (с учетом сезонности и инфляции).
  • Предыдущий квартал: 3,8%.
  • Прогноз экспертов: Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали более скромные 3,2%.

Публикация этого отчета задержалась почти на два месяца из-за прекращения работы федерального правительства (шатдаун). Фактически, официальные данные за июль-сентябрь мир увидел только сейчас, когда уже заканчивается четвертый квартал.

Тревожные сигналы на фоне успеха

Несмотря на хорошие показатели ВВП, общая картина американской экономики выглядит противоречивой. Эксперты указывают на ряд негативных тенденций, которые ставят под сомнение устойчивость этого роста:

  • Рынок труда охлаждается: уровень безработицы в ноябре подскочил до 4,6% — это самый высокий показатель за последние четыре года.
  • Потребители экономят: розничные продажи замедляются. Крупные ритейлеры, такие как Home Depot, сообщают об ухудшении прибыли и пессимистических прогнозах. Расходы продолжают наращивать только домохозяйства с высокими доходами.
  • Инфляционное давление: Инфляция все еще превышает целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%. Хотя ноябрьский отчет показал рост цен на 2,7% (что меньше ожиданий), экономисты предупреждают: эти данные могут быть искажены из-за проблем со сбором статистики во время шатдауна.

Фактор Трампа

Дополнительную неопределенность создает тарифная политика Дональда Трампа. Бизнес до сих пор не определился, какую часть тарифных расходов переложить на плечи потребителей, что затрудняет прогнозирование реального влияния торговых барьеров на цены в будущем.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
