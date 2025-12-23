Multi от Минфин
23 декабря 2025, 14:56

Fitch повысило рейтинг Украины после успешной реструктуризации ВВП-варрантов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня RD (ограниченный дефолт) до CCC. Это решение было принято после того, как правительство успешно нормализовало отношения с подавляющим большинством коммерческих кредиторов. Об этом сообщается на сайте Fitch Ratings.

Fitch повысило рейтинг Украины после успешной реструктуризации ВВП-варрантов
Фото: wikipedia.org

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Главные причины повышения рейтинга

Основным толчком для пересмотра оценки стало завершение реструктуризации ВВП-варрантов:

  • Поддержка инвесторов: 99% владельцев варрантов согласились на обмен. Это значительно превышает требуемый порог в 75%.
  • Суть соглашения: Украина обменивает ценные бумаги на сумму $2,6 млрд. на новые облигации (C-Notes) номиналом $3,5 млрд.
  • Результат: Вместе с августовской реструктуризацией евробондов Украина сейчас урегулировала уже 94% своего внешнего коммерческого долга.

Читайте также: 99% инвесторов согласились обменять ВВП-варранты на облигации

Новые облигации и финансовая поддержка ЕС

Аналитики Fitch обращают внимание на несколько положительных факторов, уменьшающих риски в краткосрочной перспективе:

Защита новых бумаг: Новым облигациям (C-Notes) присвоен рейтинг «CCC+» (на один уровень выше общего рейтинга страны). Они имеют лучшую защиту для инвесторов в случае будущих реструктуризаций.

Помощь от ЕС: Заключенное 19 декабря соглашение о предоставлении кредита в размере 90 млрд евро покрывает финансовые потребности страны более чем на год. Эта ссуда будет подлежать возврату только в случае получения репараций от России.

График выплат: В ближайшие три года (2026−2028) нагрузка по внешним долгам будет умеренной — в среднем $0,9 млрд в год. Первые крупные выплаты по новым евробондам начнутся только в 2029 году.

Риски и прогнозы

Несмотря на положительные сдвиги, рейтинг CCC все еще отражает существенные кредитные риски, связанные с войной.

Ключевые факторы давления:

  • Длительные боевые действия: Fitch не ожидает быстрого прекращения войны, несмотря на усилия США по переговорам. Территориальные вопросы и гарантии безопасности остаются нерешенными.
  • Институциональные проблемы: Агентство указывает на низкие показатели государственного управления, верховенства права и высокий уровень коррупции, традиционно сдерживающий рейтинг.

Что это значит для Украины?

Выход из состояния дефолта и переход к категории CCC сигнализирует рынку, что государство восстановило управляемость своими долгами и имеет поддержку международных партнеров для выполнения финансовых обязательств в ближайшие годы.

Напомним

«Минфин» писал, что рейтинговое агентство Fitch Ratings 14 ноября 2025 года третий раз подтвердило рейтинг Украины на уровне «Restricted Default» (ограниченный дефолт) для долгов в иностранной валюте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
