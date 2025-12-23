Multi от Минфин
23 декабря 2025, 13:35

Серебро по $70: бум искусственного интеллекта поднял цены на металл до нового исторического максимума

Цена на серебро установила новый абсолютный рекорд, достигнув отметки 70 долларов за унцию во время азиатской торговой сессии. Хотя позже котировки несколько откатились до $69,5, металл продолжает демонстрировать феноменальную динамику, значительно опережая золото. Об этом пишет Traders Union.

Цена на серебро установила новый абсолютный рекорд, достигнув отметки 70 долларов за унцию во время азиатской торговой сессии.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

140% годовой прибыли: почему серебро обогнало золото

С начала года серебро подорожало почти на 140%. Это вдвое больше, чем доходность золота, которое также торгуется на своих исторических максимумах (около $4500).

Главным драйвером такого скачка стал не только инвестиционный спрос, но и потребности промышленности.

  • Фактор ИИ: Бурное развитие дата-центров для искусственного интеллекта требует высокоэффективной электрической инфраструктуры. Серебро, как лучший проводник электричества, стало критически важным ресурсом для технологических гигантов.
  • Слабый доллар: Индекс доллара США упал на 0,70% на этой неделе, что сделало сырьевые товары более доступными для иностранных покупателей.
  • Геополитика: Напряженность вокруг Венесуэлы (в частности, объявленная Дональдом Трампом блокада нефтяных танкеров) и конфликты на Ближнем Востоке подогревают интерес к защитным активам.

Только за декабрь серебро подорожало более чем на 24%, что делает этот месяц самым успешным в году.

Риски коррекции: рынок «перегрет»

Технические аналитики предупреждают о возможном откате цен в ближайшей перспективе. Индикатор RSI (индекс относительной силы) на дневных и недельных графиках вошел в зону «перекупленности». Это сигнал о том, что «быкам» нужен перерыв, и трейдеры могут начать фиксировать прибыль.

Ключевые уровни:

  • Сопротивление: $70 (психологический потолок).
  • Поддержка: $67 (уровень 100-дневной скользящей средней). Падение до этой отметки сотрет рост последних дней, но не сломает общий восходящий тренд.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+45
gorobezus
gorobezus
23 декабря 2025, 13:54
#
Бред, в промышленности спрос на серебро особо не растет. Просто все видят что существующей финансовой системе близится кирдык вот и стараются уйти в защитные активы из которых остались одни драгметаллы.
