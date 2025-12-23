Серебро по $70: бум искусственного интеллекта поднял цены на металл до нового исторического максимума

Цена на серебро установила новый абсолютный рекорд, достигнув отметки 70 долларов за унцию во время азиатской торговой сессии. Хотя позже котировки несколько откатились до $69,5, металл продолжает демонстрировать феноменальную динамику, значительно опережая золото. Об этом пишет Traders Union.

140% годовой прибыли: почему серебро обогнало золото

С начала года серебро подорожало почти на 140%. Это вдвое больше, чем доходность золота, которое также торгуется на своих исторических максимумах (около $4500).

Главным драйвером такого скачка стал не только инвестиционный спрос, но и потребности промышленности.

Фактор ИИ: Бурное развитие дата-центров для искусственного интеллекта требует высокоэффективной электрической инфраструктуры. Серебро, как лучший проводник электричества, стало критически важным ресурсом для технологических гигантов.

Слабый доллар: Индекс доллара США упал на 0,70% на этой неделе, что сделало сырьевые товары более доступными для иностранных покупателей.

Геополитика: Напряженность вокруг Венесуэлы (в частности, объявленная Дональдом Трампом блокада нефтяных танкеров) и конфликты на Ближнем Востоке подогревают интерес к защитным активам.

Только за декабрь серебро подорожало более чем на 24%, что делает этот месяц самым успешным в году.

Риски коррекции: рынок «перегрет»

Технические аналитики предупреждают о возможном откате цен в ближайшей перспективе. Индикатор RSI (индекс относительной силы) на дневных и недельных графиках вошел в зону «перекупленности». Это сигнал о том, что «быкам» нужен перерыв, и трейдеры могут начать фиксировать прибыль.

Ключевые уровни: