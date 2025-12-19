Главное за неделю: ЕС предоставит Украине €90 млрд, ВВП-варанты обменяют на облигации, евро обновил рекорд

ЕС согласовал €90 млрд для Украины: бюджетные гарантии вместо российских активов

После изнурительных 15-часовых переговоров, завершившихся в ночь на 19 декабря, лидеры Европейского Союза достигли консенсуса по финансированию Украины. Киев получит кредит на 90 миллиардов евро, который будет гарантирован бюджетом ЕС, а не замороженными российскими активами, как планировалось ранее.

99% инвесторов согласились обменять ВВП-варанты на облигации