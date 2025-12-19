Главное за неделю: ЕС предоставит Украине €90 млрд, ВВП-варанты обменяют на облигации, евро обновил рекорд

Главные финансовые новости за неделю, 15−19 декабря.
ЕС согласовал €90 млрд для Украины: бюджетные гарантии вместо российских активов
После изнурительных 15-часовых переговоров, завершившихся в ночь на 19 декабря, лидеры Европейского Союза достигли консенсуса по финансированию Украины. Киев получит кредит на 90 миллиардов евро, который будет гарантирован бюджетом ЕС, а не замороженными российскими активами, как планировалось ранее.
99% инвесторов согласились обменять ВВП-варанты на облигации
Украина успешно завершила сложную операцию по реструктуризации государственного долга, окончательно выведя из обращения так называемые ВВП-варанты — финансовый инструмент, который мог стоить стране миллиарды долларов во время послевоенного восстановления.
Рада поддержала переименование копейки в «шаг»
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата.
Официальный курс евро обновил исторический максимум
Курс евро на 16 декабря был установлен на новой исторической отметке — 49,6549.
В правительстве думают над введением нового налога на восстановление
Министерство развития общин и территорий приступило к работе над созданием отдельного Фонда восстановления Украины. В будущем основным источником его наполнения может стать специальный налог, однако его введение возможно только после завершения боевых действий.
Евро в банках начали продавать по 50 гривен
В понедельник, 15 декабря, наличный валютный рынок Украины зафиксировал новый ценовой рубеж. Ряд украинских банков поднял курс продажи европейской валюты до уровня 50 гривен за евро, а остальные игроки рынка вплотную приблизились к этой отметке.
