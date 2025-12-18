«Шагам быть»: Рада поддержала переименование копейки в «шаг»

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Выпуск «шагов»

По словам Железняка, НБУ заявляет, что почти 14 млрд монет сейчас в обращении в Украине.

«Фактически, будут только выпускаться в будущем монеты „50 шагов“ еще некоторое время (3−4 года) примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн», — говорится в сообщении.

Как отметил Железняк, на самом деле монеты независимо от названия уже почти скоро исчезнут в рамках инфляции и девальвации национальной валюты.

История вопроса и цена смены

Инициатором отказа от названия копейка выступил Национальный банк Украины еще в сентябре 2024 года.

Глава регулятора Андрей Пышный обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой начать законодательный процесс. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2025 года.

Финансовая сторона вопроса не предусматривает дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что переход на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Средства будут тратиться только на плановую чеканку монет, которая бы происходила в любом случае, независимо от названия на аверсе.