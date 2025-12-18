Multi от Минфин
українська
18 декабря 2025, 12:06

«Шагам быть»: Рада поддержала переименование копейки в «шаг»

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг».
За часів УНР застосовувались марки шаг

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выпуск «шагов»

По словам Железняка, НБУ заявляет, что почти 14 млрд монет сейчас в обращении в Украине.

«Фактически, будут только выпускаться в будущем монеты „50 шагов“ еще некоторое время (3−4 года) примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн», — говорится в сообщении.

Как отметил Железняк, на самом деле монеты независимо от названия уже почти скоро исчезнут в рамках инфляции и девальвации национальной валюты.

Читайте: Комитет Гетманцева поддержал переименование копеек в шаги

История вопроса и цена смены

Инициатором отказа от названия копейка выступил Национальный банк Украины еще в сентябре 2024 года.

Глава регулятора Андрей Пышный обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой начать законодательный процесс. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2025 года.

Финансовая сторона вопроса не предусматривает дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что переход на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Средства будут тратиться только на плановую чеканку монет, которая бы происходила в любом случае, независимо от названия на аверсе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+149
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
18 декабря 2025, 12:13
#
Навіть якщо ігнорувати «потрібність» даного перейменування — з усіх потенційних назв вибрали найнедолугішу.
+
0
yarg
yarg
18 декабря 2025, 15:35
#
Так. вибрали російську назву. Ви ж знаєте на кого працює наша хунта !
+
+105
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 декабря 2025, 12:30
#
1 євроцент = 50 шагів…

але не надовго…
+
+90
TAN72
TAN72
18 декабря 2025, 12:45
#
Так и до шекелей не далеко
+
+15
VladimirVG
VladimirVG
18 декабря 2025, 13:31
#
Мда…
+
+45
parseval
parseval
18 декабря 2025, 13:44
#
Враховуючи швидкість девальвації гривні і виведення з обігу монет, це скоріше показуха ніж реальний перехід.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
18 декабря 2025, 14:13
#
Люди чомусь забувають, що навіть якщо вивести копійки з обігу — вони всеодно залишаться як інструмент розрахунку та фігуруватимуть в документах і тд.
+
0
parseval
parseval
18 декабря 2025, 14:43
#
І як багато людей буде взагалі знати про такі важливі для національної свідомості речі?? Бухгалтери і банкіри?
+
+75
252side
252side
18 декабря 2025, 14:12
#
Якась Московщина) чому не кроки?
+
+30
BatonUA
BatonUA
18 декабря 2025, 14:20
#
За що нам це.
+
+45
Ramo
Ramo
18 декабря 2025, 14:34
#
З такими «реформами"від зевлади успіх і процвітання Україні потужно забезпечені)
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 декабря 2025, 14:35
#
«… революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг! Товарищ, винтовку держи, не трусь! …»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
