Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг». Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
«Шагам быть»: Рада поддержала переименование копейки в «шаг»
Выпуск «шагов»
По словам Железняка, НБУ заявляет, что почти 14 млрд монет сейчас в обращении в Украине.
«Фактически, будут только выпускаться в будущем монеты „50 шагов“ еще некоторое время (3−4 года) примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн», — говорится в сообщении.
Как отметил Железняк, на самом деле монеты независимо от названия уже почти скоро исчезнут в рамках инфляции и девальвации национальной валюты.
История вопроса и цена смены
Инициатором отказа от названия копейка выступил Национальный банк Украины еще в сентябре 2024 года.
Глава регулятора Андрей Пышный обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой начать законодательный процесс. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября 2025 года.
Финансовая сторона вопроса не предусматривает дополнительной нагрузки на налогоплательщиков. Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что переход на «шаги» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
Средства будут тратиться только на плановую чеканку монет, которая бы происходила в любом случае, независимо от названия на аверсе.
