Официальный курс евро обновил исторический максимум

Национальный банк Украины установил на 17 декабря 2025 официальный курс гривны на уровне 42,1848 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

Официальные курсы

Официальный курс доллара на 17 декабря 2025 установлен на таком уровне: 42,1848 гривен за 1 доллар (-0,06 грн).

На 17 декабря НБУ установил стоимость евро на уровне 49,6684 грн.

Курс евро на 16 декабря был установлен на новой исторической отметке — 49,6549, что на 17 копеек больше, чем в понедельник (49,4678).

Ранее «Минфин» сообщал, что евро в банках начали продавать за 50 гривен.