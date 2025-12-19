Multi от Минфин
українська
19 декабря 2025, 8:44 Читати українською

99% инвесторов согласились обменять ВВП-варанты на облигации

Украина успешно завершила сложную операцию по реструктуризации государственного долга, окончательно выведя из обращения так называемые ВВП-варанты — финансовый инструмент, который мог стоить стране миллиарды долларов во время послевоенного восстановления. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украина успешно завершила сложную операцию по реструктуризации государственного долга, окончательно выведя из обращения так называемые ВВП-варанты — финансовый инструмент, который мог стоить стране миллиарды долларов во время послевоенного восстановления.

Министерство финансов сообщило, что владельцы 99,06% варрантов (на сумму $2,635 млрд) поддержали предложение правительства об их обмене на обычные еврооблигации.

Условия соглашения

Вместо непредсказуемых варантов инвесторы получат новые облигации с фиксированным доходом.

  • Обмен: Варанты конвертируются в новые еврооблигации (преимущественно серии C) с коэффициентом 1,34. Это означает, что номинальная сумма долга вырастет до примерно $3,5 млрд, но она станет фиксированной и прогнозируемой.
  • Срок погашения: Новые бумаги должны быть полностью погашены в 2032 году (выплаты тела кредита будут производиться частями в 2030, 2031 и 2032 годах).

Ставка по новым облигациям будет расти постепенно:

  • 4% годовых — до февраля 2027 года;
  • 5,5% годовых — до августа 2029 года;
  • 7,25% годовых — до конца срока.

Кроме того, Украина выплатит инвесторам единовременное денежное вознаграждение (до 7% от суммы обмена).

Почему ВВП-варианты называли «токсичными»

ВВП-варанты были выпущены во время реструктуризации 2015 года. Их особенность заключалась в том, что выплаты кредиторам зависели от темпов роста экономики Украины: чем быстрее растет ВВП, тем больше платит государство.

Минфин привел расчеты, которые демонстрируют опасность этого инструмента:

  • Угроза будущего: В период 2025—2041 годов, когда ожидается быстрое восстановление экономики после войны, выплаты по варрантам могли бы достичь от $6 млрд до $20 млрд.
  • Проблема 2023 года: из-за того, что в 2023 году ВВП Украины отскочил на 5,3% после падения, возникла обязанность выплатить кредиторам $643 млн, хотя реального улучшения благосостояния в стране не произошло. Это требование удалось погасить («закрыть») в рамках нынешнего соглашения без вымывания живых денег из бюджета.

Что это дает Украине

  • Экономия: Государство экономит миллиарды долларов, которые пришлось бы отдавать кредиторам только за то, что экономика страны восстанавливается после разрушений.
  • Прогнозируемость: долг становится понятным — есть четкий график выплат и фиксированные проценты, что соответствует требованиям МВФ.
  • Ресурсы на оборону: Освобожденные средства остаются в бюджете для финансирования армии и социальных нужд.

Государство также аннулирует собственные варранты на сумму более $600 млн, полностью закрывая историю этого инструмента. Финальные расчеты по сделке состоятся до конца текущего года.

Почему инвесторы согласились?

ВВП-варанты являются высокорисковым активом: в условиях войны существует вероятность дефолта или того, что экономический рост будет недостаточным для выплат. Получив взамен обычные облигации (даже с отсрочкой выплат), кредиторы получают гарантированный денежный поток и более ликвидный инструмент, который легче продать на рынке. Согласие 99% держателей свидетельствует о том, что рынок верит в способность Украины обслуживать этот новый, понятный долг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Источник: Минфин
