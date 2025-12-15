В понедельник, 15 декабря, наличный валютный рынок Украины зафиксировал новый ценовой рубеж. Ряд украинских банков поднял курс продажи европейской валюты до уровня 50 гривен за евро, а остальные игроки рынка вплотную приблизились к этой отметке.
Евро в банках начали продавать по 50 гривен
Кто продает дороже всего
Психологический барьер в 50 гривен за евро уже преодолели несколько финансовых учреждений. В список банков, которые выставили такой курс продажи, вошли:
- ПУМБ;
- А-Банк;
- ТАСкомбанк;
- Кристалбанк;
- Метабанк
- БТА Банк
- Украинский банк реконструкции и развития (УБРР).
В других банках и обменных пунктах стоимость валюты ЕС также растет, приближаясь к круглой цифре. Средний курс продажи евро в кассах банков по состоянию на понедельник колеблется в диапазоне 49,27 — 49,91 грн. На черном рынке ситуация схожая: там евровалюту предлагают по цене 49,66 — 49,85 грн.
Ситуация в крупнейших банках
Лидеры банковского сектора пока удерживают курс чуть ниже 50 гривен, хотя разница минимальна. Наличные курсы продажи евро в крупнейших учреждениях выглядят так:
- Укрсиббанк: 49,95 грн;
- Приватбанк и Ощадбанк: 49,90 грн;
- Райффайзен Банк: 49,84 грн.
При этом ПУМБ уже предлагает клиентам валюту по 50,00 грн за евро (диапазон купли-продажи 49,30 — 50,00 грн).
