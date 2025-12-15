Евро в банках начали продавать по 50 гривен

В понедельник, 15 декабря, наличный валютный рынок Украины зафиксировал новый ценовой рубеж. Ряд украинских банков поднял курс продажи европейской валюты до уровня 50 гривен за евро , а остальные игроки рынка вплотную приблизились к этой отметке.

Кто продает дороже всего

Психологический барьер в 50 гривен за евро уже преодолели несколько финансовых учреждений. В список банков, которые выставили такой курс продажи, вошли:

ПУМБ;

А-Банк;

ТАСкомбанк;

Кристалбанк;

Метабанк

БТА Банк

Украинский банк реконструкции и развития (УБРР).

В других банках и обменных пунктах стоимость валюты ЕС также растет, приближаясь к круглой цифре. Средний курс продажи евро в кассах банков по состоянию на понедельник колеблется в диапазоне 49,27 — 49,91 грн. На черном рынке ситуация схожая: там евровалюту предлагают по цене 49,66 — 49,85 грн.

Ситуация в крупнейших банках

Лидеры банковского сектора пока удерживают курс чуть ниже 50 гривен, хотя разница минимальна. Наличные курсы продажи евро в крупнейших учреждениях выглядят так:

При этом ПУМБ уже предлагает клиентам валюту по 50,00 грн за евро (диапазон купли-продажи 49,30 — 50,00 грн).

