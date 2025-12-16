В правительстве думают над введением нового налога на восстановление

Министерство развития общин и территорий приступило к работе над созданием отдельного Фонда восстановления Украины. В будущем основным источником его наполнения может стать специальный налог, однако его введение возможно только после завершения боевых действий. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила заместитель профильного министра Алена Шкрум.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему международных денег недостаточно

По словам чиновницы, создание отдельной структуры — это вынужденный шаг. Нынешняя архитектура мировых финансовых учреждений не приспособлена к реалиям восстановления страны, в которой продолжается горячая фаза войны.

«Ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны», — подчеркнула Шкрум.

Она пояснила, что международные доноры имеют сложные бюрократические процедуры и требуют высоких государственных гарантий. При этом доля безвозвратных грантов в общем объеме помощи составляет критически мало — всего 5−10%. Остальное — это кредиты, которые ложатся бременем на будущие поколения.

«Это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно», — отметила заместитель министра.

Налог на восстановление: перспектива

Алена Шкрум сообщила, что в долгосрочной перспективе Украина может пойти по пути Японии, где Фонд восстановления наполнялся за счет отдельного целевого налога. Однако она заверила: до окончания войны о введении такого налога речи не идет.

Сейчас главная задача властей — построить фундамент: запустить институт и начать аккумулировать взносы международных партнеров, даже если сначала эти суммы будут незначительными.

Масштабы катастрофы

Необходимость в собственном инструменте финансирования продиктована колоссальным объемом разрушений. Согласно оценке RDNA3 (совместный отчет правительства и Всемирного банка), по состоянию на февраль 2025 года стоимость восстановления Украины оценивалась в 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

Комментарий Гетманцева

Председатель финкомитета Рады Даниил Гетманцев категорически опроверг, что в Украине будет такой налог.

«Ни в коем случае мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление. Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от РФ», — подчеркнул нардеп.